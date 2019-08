El misterio de las tarjetas del Canal

¿Qué razones explican que el grupo Canal de Isabel II no haya facilitado a la Cámara de Cuentas información sobre las tarjetas de crédito empleadas por sus filiales o empresas participadas en el extranjero? La pregunta, registrada por el PSOE en la Asamblea de Madrid, forma parte de una batería de requerimiento de datos con la que los socialistas intentan esclarecer las omisiones a las que se ha tenido que enfrentar el ente fiscalizador para analizar el uso de estos medios de pago (al menos 345) entre 2008 y 2015 (15 millones de euros).



“No se ha obtenido información en relación con las entidades radicadas en el extranjero, dependientes del Grupo Canal de Isabel II”, destaca el informe sobre los negocios de la empresa pública en Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Brasil, por donde se extendió mientras se tejía una trama de mordidas y sobrecostes que investiga la justicia en el caso Lezo.



“Hay un riesgo de pérdida reputacional evidente”, opinó el diputado socialista Diego Cruz, que ha preguntado al Gobierno por las razones que han llevado a no proporcionar información de distinta índole al ente fiscalizador sobre esas tarjetas del Canal, otras de la radio y la televisión públicas, o algunas de Metro. “Cuando una agencia como Moody’s anuncia una baja en la calificación crediticia del Canal, como ha ocurrido, es mala cosa”, siguió. “Ha pasado de ser la gran empresa pública de Madrid a ser una empresa en entredicho. Y eso no puede ser. Que sigamos pendientes de qué pasa en Barranquilla no es buena noticia... ”.

Sin más tarjetas



El informe de la Cámara de cuentas, que establece que las tarjetas se usaron para gastar 15 millones de dinero público sin que constaran medidas de control de la intervención, obligó ayer a reaccionar al Ejecutivo regional.

“La utilización de otras tarjetas en otras legislaturas era algo bastante habitual”, reconoció ayer Pedro Rollán, el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid. “En la presente legislatura no hay ni una sola tarjeta de crédito en el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni en ninguna de sus empresas”, prosiguió. “Desde el minuto uno, la anterior presidenta, Cristina Cifuentes, eliminó todas y cada una de las tarjetas de crédito. Y esa buena práctica se mantiene hasta hoy”.

