PP y Vox trabajan en un texto de compromisos en una reunión a la que no acude Cs

Isabel Díaz Ayuso quiso darle este jueves un nuevo impulso a las negociaciones para su investidura en la Comunidad de Madrid convocando para este viernes a las 10.00 una reunión a tres en la Asamblea. Vox sí respondió a la cita, pero no así Ciudadanos (Cs). El objetivo del encuentro era trabajar sobre el documento que el PP remitió a los dos partidos el miércoles, en el que rebaja las pretensiones de Vox. Al contenido todavía le queda recorrido para ser completamente aceptable para las tres partes. Ciudadanos rechaza valorar la propuesta de los populares hasta que Vox y el PP no cierren un documento que pueda considerarse cerrado. "Ahora mismo entrar en una carrera de reuniones no tiene sentido", ha dicho Ignacio Aguado.

Rocío Monasterio acudió a la cita a la hora fijada. Mientras PP y Vox se reunían en sala de la Junta de Portavoces, Ignacio Aguado desayunaba en la cafetería del Parlamento autónomo. Tras el encuentro, Monasterio y Ayuso, junto a sus equipos, se dirigieron a la misma cafetería. Unos segundos después de que ellas entrasen, Aguado se puso de pie y se marchó del local. Se saludaron pero no se pararon a hablar.

Ayuso y Monasterio, que han comparecido ante la prensa por separado, han coincidido en que la reunión ha sido “muy cordial” y han querido quitar importancia a la ausencia de Aguado. Para Ayuso, el cruce en la cafetería “es anecdótico” y que el líder de Cs no haya participado “es lo de menos”, porque “Ciudadanos tiene toda la voluntad”. “Aguado está haciendo todo lo que está en su mano” y los partidos están hablando, también a nivel nacional, ha dicho.

“No siempre pueden acudir las tres partes”, ha relativizado la dirigente de Vox, que considera que “lo importante es avanzar” y que ella no es “inflexible”. Monasterio está convencida de que habrá más posibilidades de verse los tres, pero asegura que no pide citas a tres ni más fotos.

“Empezar de cero”

La reunión ha sido un enésimo “punto de inicio” en el que PP y Vox han estado de acuerdo en que necesitan negociar más. No se ha desbloqueado nada, pero Ayuso ha insistido en que las tres partes tienen “buena voluntad”.

El objetivo era avanzar en una versión de la propuesta de Vox, rebajada por el PP y similar a la murciana, que satisfaga a todos. “Es un documento como el de Murcia, pero Vox quiere hacer sus propias aportaciones. Así que podemos empezar de cero uniendo las propuestas de Madrid o desarrollando el de Murcia”, ha explicado Ayuso.

Monasterio considera que el texto “se puede rematar con mucha facilidad”. “Cada partido tiene sus matices”, ha añadido. En su caso, les gustaría “detallar un poco más” algunos puntos y “recuperar algún concepto, en tema de gasto público”. “Esto es una cuestión de seguir sentándose”, ha insistido.

"No hay todavía una propuesta definitiva de Vox que sea compatible con el acuerdo de gobierno firmado con el PP y que pueda desencallar la investidura", ha declarado Ignacio Aguado. "Por prudencia y por sentido común, vamos a esperar a ver ese documento definitivo y a partir de ahí podremos analizarlo", ha añadido. El líder de Cs asegura que respeta "los tiempos de Vox" y que entiende que Monasterio quiera hacer modificaciones a la propuesta del PP y presentar su texto ella misma.

Ayuso ha advertido de que “la semana que viene ha de ser la semana del desbloqueo”. “Si no, es muy probable que nos vayamos a septiembre y eso es poner a la Comunidad de Madrid en elecciones”, ha dicho.

Este viernes se cumplen dos meses desde las elecciones autonómicas sin que se haya llegado a un acuerdo, mientras el calendario avanza hacia una repetición electoral si los partidos no desbloquean la situación antes del 10 de septiembre. En Murcia, modelo que el PP, Cs y Vox están de acuerdo en seguir, el candidato popular Fernando López Miras va a ser investido este viernes presidente del Gobierno regional.

Las negociaciones en Madrid han girado esta semana en torno al intercambio de un documento con propuestas de Vox. El PP envió una alternativa al texto el miércoles en el que rebajaba esas pretensiones. El texto elimina toda referencia a las leyes contra la LGTBIfobia y a los menores inmigrantes, pero insiste en otorgar "acceso directo" policial a información sobre migrantes en situación irregular.

