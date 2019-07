Miles de personas desafían la lluvia en Santiago para demostrar que el BNG es garantía de “cambio real”

Pese a la intensa lluvia de la mañana, miles de personas han salido este jueves a las calles de la capital gallega para demostrar que el Bloque Nacionalista Galego es la "única fuerza política con libertad" para garantizar un "cambio real" en Galicia.

Bajo el lema 'Galiza. Un novo impulso', la manifestación del BNG por el Día da Patria Galega ha vuelto a salir de la Alameda como cada 25 de julio, en esta ocasión a un año de las autonómicas si no hay adelanto electoral, para reivindicar que "la alternativa frente a todo lo que está pasando es el nacionalismo".

"Desde el BNG le ofrecemos a todos los gallegos un cambio real que deje atrás la discriminación que practican las fuerzas estatales con este país. Acabamos de verlo en el debate de investidura, donde las fuerzas estatales llevaron a Galicia a la irrelevancia política", ha aseverado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en declaraciones a los medios antes de que partiera la marcha.

"No estamos en el debate y por lo tanto, nada podemos esperar de lo que puede venir de Madrid", ha agregado antes avisar de que "si en noviembre hay elecciones", el BNG se va a "dejar la piel" para que Galicia "recupere voz propia y peso político" en Madrid.

Tambores y gaitas han encabezado esta marcha presidida por una gran 'estreleira' y que fue ampliamente secundada por las filas nacionalistas pese a la intensa lluvia que ha caído a lo largo de toda la mañana en un Santiago de Compostela engalanado con las banderas y pancartas que portaban los manifestantes. "Quen queira, quen non, Galiza é unha nación", "Mulleres libres na patria liberada" o "Galiza ceive, poder popular", han sido alguna de las consignas que los asistentes.

Desde un escenario habilitado en la Praza da Quintana y en al que han subido algunos de los cargos orgánicos e institucionales del Bloque, la portavoz nacional del BNG ha proclamado que la razón de ser del nacionalismo gallego es "construir una Galicia moderna, justa e igualitaria, una Galicia de oportunidades y con futuro". Y eso, conforme ha señalado, es posible de la mano de un BNG "renovado, moderno y con bases firmes".

"Somos la alternativa", ha recalcado, "porque tenemos un proyecto de país con propuestas actuales, avanzadas, que responden a las necesidades de este tiempo". Por eso y frente a la "gran aspiradora" del futuro de Galicia que "es Madrid", la jefa de filas de los nacionalistas gallegos ha propuesto abrir un nuevo ciclo político que suponga un cambio real y ha situado al BNG como la "única opción" capaz de hacerlo porque no tiene las manos atadas por el centralismo.

"Si queremos un país con futuro, con capacidad para autogobernarse, necesitamos partidos libres, y la única organización política libre en Galicia se llama BNG", ha señalado Pontón, que también ha censurado "los aires que llegan de Madrid" con la "idea rancia de que sólo existe la nación española". "No es así, Galicia es una nación y no se puede ilegalizar el derecho de los pueblos a decidir su futuro. Y por si no lo tienen claro, les recordamos que tenía Galicia reyes, antes que Castilla leyes", ha proclamado.

En este contexto, Pontón ha definido este 25 de julio como el "punto de arranque" para un tiempo nuevo y ha animado a los suyos a "centrar todos los esfuerzos" en liderar ese futuro que empieza a construirse desde este momento hasta las elecciones gallegas de 2020.

"Tenemos la base más sólida para vertebrar el país, para hacer cristalizar el sentimiento de identidad mayoritario en el pueblo gallego", ha expresado la dirigente nacionalista, que ha instado a los asistentes a "llevar a cada ciudad y a cada pueblo" un "mensaje claro": "Somos un BNG que encarna el nacionalismo de este siglo, somos la Galicia social, la Galicia económica, la Galicia innovadora, ecológica, feminista y creativa", ha indicado.

Asimismo, para hacer frente a los retos que hay por delante, Pontón ha reclamado "poder político, poder económico y capacidad de decisión" desde Galicia. "Porque ese es el futuro, una Galicia más fuerte, con soberanía ante un mundo global", ha subrayado.

Y es que la jefa de filas del BNG ha denunciado que las fuerzas políticas estatales le "quitan" el futuro a Galicia. "Esas que dicen que defienden el país pero miran todo el tiempo para Madrid, que dicen gobernar desde aquí pero hacen lo que les mandan desde allí", ha censurado.

"Mientras vascos, catalanes, canarios, valencianos, cántabros pelearon por lo suyo de la mano de fuerzas políticas propias, Galicia estaba 'missing' porque para PP, PSOE o Podemos este país es intrascendente", ha asegurado para dejar claro que, ante un fracaso en la constitución de un Gobierno en el Estado, el BNG "va a ir a por todas" para "darle voz a Galicia en el Congreso.

La manifestación ha contado con la asistencia de una amplia representación de delegaciones de otras fuerzas políticas nacionalistas y soberanistas de otros territorios. Así, entre otras, han asistido miembros de fuerzas de otras zonas del Estado como ERC, CUP, EH-Bildu, EA y PNV; así como de otros países tales el Sinn Fein de Irlanda o el Bloque de Esquerdas y el Partido Comunista de Portugal.

Precisamente, durante la presentación de las delegaciones invitadas y tras citar a ERC y CUP, las miles de personas que han llenado la Praza da Quintana han coreado consignas a través de las que han pedido la "libertad de los presos políticos" catalanes.