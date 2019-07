El Consell Rector de la CVMC acabará la evaluación de la dirección de À Punt a final de julio

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha comenzado este viernes la evaluación de la gestión de la directora general de À Punt, Empar Marco, y del resto del equipo directivo de la radiotelevisión pública, un proceso que ocupará dos o tres reuniones más del consejo y que concluirá con un informe de conclusiones antes de que acabe julio, según fuentes del ente. El Consell Rector conoció el estudio elaborado por la consultora Carbó&domínguez sobre las fortalezas de la dirección pero todavía quedan más informes que evaluar.

Ha sido un consejo donde no se ha cerrado ninguno de los asuntos pendientes. Las cuentas de la radiotelevisión pública valenciana no se han presentado porque están pendientes de las alegaciones a la Intervención General en torno a una partida de 9,2 millones de euros de las cuentas de 2018.

En el origen del disenso contable está la necesidad de que la CVMC facturase a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) las operaciones vinculadas por los servicios que le presta: servicios de prestación jurídica, económica, de organización de recursos humanos, de mantenimiento del edificio de Burjassot o de la cesión del equipamiento técnico comprado por la Corporació.

La auditoría entiende que la CVMC debe devolver esos nuevos millones a la Generalitat, aunque fuentes de la Corporació aseguran que la discrepancia es de tipo contable y reclama que las cuentas de la CVMC y la SANC se consideren de forma "consolidada".

Otra cuestión que ha quedado sobre la mesa es el visto bueno a la programación de À Punt para otoño. La directora, Empar Marco, presentó el 27 de junio su propuesta de parrilla para esos meses pero el Consell Rector no se mostró conforme y la dejó en el aire. Ayer, los consejeros decidieron enviar por escrito a Marco sus propuestas y, a diferencia de ocasiones anteriores, la directora no asistío a la reunión. En el escrito, el Consell pide, entre otras cosas, programas de servicio público, relacionados con la salud o la atención a mayores. También más información deportiva y que no se repita el mismo tipo de programas,