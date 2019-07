El Ballet del Mariinski abre el festival de Peralada

El prestigioso Ballet del Teatro Mariinski de San Petersburgo abrió este jueves la nueva edición del Festival Castell de Peralada, que este año, bajo el lema “Noches que nunca olvidarás”, cuenta con una importante programación de danza. El Mariinski (el antiguo Ballet Kirov de época soviética) bailó en el auditorio del parque del castillo Las cuatro estaciones de Vivaldi, en la versión recompuesta con añadidos electrónicos de Max Richter.

La coreografía de Ilya Zhivoi tuvo como especiales protagonistas a los solistas Ekaterina Kondaurova y Roman Beliakov. El Mariinski vuelve a actuar hoy con Chopiniana, de Michel Fokine, In the night, de Jerôme Robbins, y Marguerite and Armand, de Frederick Ashton.