“¡Que nos dejen vivir en Madrid!”.

Acaba de pasar una larga temporada en México. A María León le ha entusiasmado estar allí trabajando, rodando la nueva temporada de La casa de las flores, a la que se ha incorporado. “Me lo he pasado pipa. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto”. Ha vuelto a Madrid en plena ola de calor. Los treinta grados a medianoche no pudieron frenar la fiesta de celebración por el estreno de Los Japón, su última película. Hace un año por estas fechas rodaba en Tokio. “Me llevé a todos los japoneses de calle cantándoles ‘La Macarena’”. Entre secuencia y secuencia se puso ciega a sushi.

Hermandad real. “Cuando mi hermana Inma Cuesta y yo tenemos algo que celebrar nos vamos a un restaurante japonés. Aquí en Madrid también me doy mis festines”. Desde que protagonizaron juntas La voz dormida se llaman y consideran hermanas. “Tengo la suerte de que compañeros de trabajo se han convertido en familia. Inma me llamó ayer sintiendo no poder venir hoy; Javier Rey, otro de los amores de mi vida, tampoco podía venir a la fiesta porque está rodando”. Paco León, su hermano mayor, sí se pudo acercar a la fiesta del estreno. “En México hemos golfeado y vibrado juntos”. En La casa de las flores serán hermanas: Purificación y María José.

Los actores Mariola Fuentes y Paco León. CARLOS PINA

La emperatriz de Lavapiés. En su nueva película, la actriz se convierte en emperatriz de Japón. Dani Rovira es emperador. “No tenemos nada que ver energéticamente, pero hubo una conexión increíble entre nosotros”. Si ella fuera emperatriz de Lavapiés, tiene claro qué haría: “Sacaría a todas las trans de las calles y les pondría en palacetes”. Más que chotis, a María León le han cantado infinidad de veces Ojos verdes. “La verdad es que me la han cantado muchas veces. Y que no me la dejen de cantar, que más coplera que yo no hay ninguna”. Tras un año de rodajes seguidos, el penúltimo junto a Victoria Abril, cuenta las horas para irse de vacaciones.

Productora y actor fetiche. Mercedes Gamero y Dani Rovira han trabajado juntos en cuatro películas: Ahora o nunca, Taxi a Gibraltar, Thai Mai y Los Japón. La productora estaba deseando juntar a uno de sus actores fetiche con María León. “Parece mentira que hasta ahora nunca hubieran coincidido en una película”. El protagonista de Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes solo tiene buenas palabras para su compañera. “La adoro y le compro un loro. Tenía muchas ganas de trabajar con ella. Fue maravilloso, aunque seamos tan diferentes. Yo tengo horchata en las venas, ella una mezcla de mojito y bloody Mary”.

La productora Mercedes Gamero y el actor Dani Rovira. CARLOS PINA

Pista de baile. En la fiesta celebrada en Ramsés, junto a la Puerta de Alcalá, la decoración era japonesa. Sombrillas en el patio interior y en la tercera planta, donde en la pista de baile sonaron éxitos como Con altura, de Rosalía y J Balvin; El anillo de J.Lo y No me acuerdo, de Thalía y Natti Natasha. ¿Los más bailongos? El grupo formado por Paco León, Eloi Costa y Mariola Fuentes, entre otros. “Estoy deseando quitarme los tacones”, decía la actriz. Apasionada por el CrossFit, cada vez le cuesta más salir por las noches. “A mí ya no me deslumbra ningún DJ”.

Oro puro. Jon Plazaola fue al estreno por María León, a la que conoció hace cinco años. Les unió la serie Allí abajo. “Era el primer proyecto gordo al que me enfrentaba y me adoptó como compañera, maestra y amiga. Tener un salvavidas como ella fue increíble. María es oro puro”. Tenía muchas ganas de verla. “Ha pasado mucho tiempo en México. Tenía muchas ganas de darle un achuchón”. Lo hizo bajo un árbol llorón con flores, “el llorón molón”, como lo llamó una invitada.

El actor Jon Plazaola. CARLOS PINA

Sí a Madrid Central.Hubo un tema de conversación recurrente: la necesidad de mantener Madrid Central. María León alucinó al enterarse de que el nuevo alcalde pretende modificar el proyecto. “No me lo puedo creer. ¡Que no nos lo quiten, por Dios!”. Ella se mueve mucho andando y más desde que existe Madrid Central. “¡Que nos dejen vivir en Madrid!”. Dani Rovira también disfruta paseando. “Voy fundamentalmente siempre andando, en taxi a veces y en moto cuando es imprescindible. Si quitan Madrid Central nos van a venir las multas de Europa por la contaminación y a ver quién las paga”. Mercedes Gamero también se ha acostumbrado a ir a trabajar sin coche. “Defender Madrid Central no es una cuestión política, es de salud”. Jon Plazaola también lo tiene claro. “Quitar Madrid Central sería un error. Ahí están las estadísticas”. Vive cerca de Madrid Río. “Cada vez ando más por esta maravillosa ciudad. En el móvil veo los kilómetros que hago al día y alucino”.

