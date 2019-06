En el libro de 'Stonewall: The Riots That Sparked the Gay Revolution' de David Carter, el activista Craig Rodwell, conocido por fundar la el Oscar Wilde Memorial Bookshop en el año 1967, la primera librería dedicada a autores disidentes sexuales, nos cuenta cómo Marsha P Johnson se subió a la parte superior de una farola, soltando una bolsa que contenía un objeto pesado en el parabrisas del coche de la policía. Este es uno de los muchos actos que formaron parte de los disturbios de Stonewall, que, mañana, cumplirá su 50 aniversario. Ahora, 50 años después, en las mismas farolas donde se subió Johnson como acto de reivindicación, rebelión y rabia, el nuevo ayuntamiento de Madrid censura los mensajes reivindicativos de las bandoleras que se cuelgan en ellas. Pero no solamente es el lavado de los mensajes reivindicativos de las bandoleras por parte del nuevo ayuntamiento, sino la despolitización, la mercantilización y el lavado rosa del orgullo oficial, las estrategias discriminatorias y racistas como es el homonacionalismo, instrumentalizándonos por parte del discurso islamófobo europeo de ciertas posturas feministas y proderechos LGTBIQ+ para criminalizar a la población musulmana y a otras minorías. Es el lavado del carácter político y transgresor de la marcha, un orgullo sin memoria, una barra libre de capitalismo emocional como dice Roy Galán.

Hay otro orgullo que se resiste. El Orgullo Crítico Madrid es una plataforma horizontal de colectivos e individualidades las cuales reivindican la disidencia sexual y de género, así como la diversidad de corporalidades que esta implica. Desde la plataforma trabajan por llevar a cabo diferentes actividades en torno al 28 de junio, el día en el que se conmemora las revueltas de Stonewall de 1969.

La plataforma surge en el año 2007 para hacer frente a una celebración del orgullo casi totalmente mercantilizada y con la que la revindicación del 28 de Junio pierde definitivamente su carácter reivindicativo inicial para dar más peso, voz y espacio al mundo empresarial - a sus intereses y sus aliados-. Orgullo Crítico Madrid surge precisamente del deseo de recuperar el carácter reivindicativo de las revueltas de Stonewall, así como de la necesidad de hacer referencia explícita a cuestiones de género, clase, racismo, binarismo y un largo etcétera.

Además, este año se reivindicará cuestiones no solamente referentes a nuestras vidas y nuestras propias luchas, sino que también se reivindica otros aspectos como el trabajo sexual, el anticapitalismo o el decrecimiento. Además, se reivindica la necesidad de espacios autogestionados como la Ingobernable, en la que empezarán la manifestación, o la incorporación de las formas neutras en nuestro lenguaje para hacerlo más inclusivo y menos binario.

Todo suma a la reivindicación general de la plataforma que señala la mercantilización de la celebración y por tanto discriminación dentro del colectivo. La manifestación saldrá a las 19 00 horas de la Plaza de Jacinto Benavente y recorrerá La Calle Carretas, la Puerta del Sol, Calle Alcalá, Calle Virgen de los Peligros, Calle Clavel, finalizando en la Plaza Pedro Zerolo. Madrid se manifiesta por un modelo de orgullo no mercantilizado, que reivindica la diversidad y nuestra disidencia frente al capitalismo rosa, la mercantilización de nuestros cuerpos, el homonacionalismo y la cishomonormatividad.

