Los líderes nacionales dirimen el pulso de la derecha en Madrid

Que el Oeste rico de Madrid iba a seguir siendo un bastión de la derecha no estaba en duda en las elecciones del 26M, pero sí estaba en riesgo el amplio dominio del PP. Sin embargo, el PP se ha garantizado esas alcaldías gracias al acuerdo al que llegó ayer con Vox según el cual, en aquellos lugares donde ambos sumen mayoría absoluta, no extenderán el pacto de gobierno a ningún otro partido. Así, la línea formada por Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y Majadahonda, tres de los cinco municipios con renta per cápita más alta de España en las estadísticas anuales del INE (Instituto nacional de Estadística) seguirá teniendo alcaldes del PP. Los populares habían gozado en esas tres localidades, además de Boadilla (donde el PP tiene la mayoría absoluta), de amplias mayorías en el pasado, algunas de ellas cercanas al 70% de los votos.

En las tres localidades citadas la mayoría absoluta está en 13 concejales. En Las Rozas, el PP sumó 11 y Vox dos; en Pozuelo, PP tiene 11 y Vox alcanza los cuatro y, en Majadahonda, el PP tiene 10 y Vox tres. Por tanto, la participación de Ciudadanos, que tiene seis concejales en Las Rozas, cinco en Pozuelo y siete en Majadahonda no es necesaria para formar gobierno. Las fuerzas de izquierda son minoritarias en estos municipios, donde el PSOE no pasa de cinco concejales en ninguna.