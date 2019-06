Panteras negras y naturalezas muertas

TEATRO. La ridícula idea de no volver a verte

“Un personaje anómalo y romántico que parece más grande que la vida”. Así describía Rosa Montero a Marie Curie en las primeras páginas de La ridícula idea de no volver a verte, el libro que le dedicó a la célebre científica –la primera mujer que recibió un Premio Nobel y la única que ha conseguido dos–, cuya historia fascinó a la escritora desde el primer momento. Ahora, María Luisa Borruel, bajo la dirección de Eugenio Amaya, traslada este relato al escenario del Teatro Fígaro en forma de monólogo, para mostrarnos otros matices de un libro que nació tras la lectura del diario que Madame Curie comenzó a escribir cuando murió su marido Pierre.

Cuándo: Del 7 de mayo al 29 de julio.Dónde: Teatro Fígaro (c/ Doctor Cortezo, 5). Precio: Desde 15 euros

CICLO. We Want Black!

La Cineteca del Matadero dedica el mes de junio al cine afroamericano más político y reivindicativo, y lo hace programando un ciclo en el que se podrán ver películas clave en la historia del movimiento antirracista de Estados Unidos. Entre ellas, encontramos los documentales Black Panthers de Agnès Varda, Free Angela Davis and all the political prisones de Shola Lynch o el reciente What You Gonna Do When The World's On Fire? de Roberto Minervini, así como films icónicos como Los chicos del barrio, Las noches rojas de Harlem o Infierno en Los Ángeles.

Cuándo: Del 1 al 30 de junio.Dónde: Cineteca Madrid (Plaza de Legazpi, 8). Precio: 3,50 euros por sesión.

EXPOSICIÓN. Robert Mapplethorpe. Naturalezas Muertas

Se cumplen 30 años de la muerte del fotógrafo estadounidense Robert Mapplethorpe, célebre por sus instantáneas en blanco y negro y por sus sensuales retratos de cuerpos desnudos. Una sensualidad que también supo trasladar a los objetos que capturó con su cámara, creando una serie de naturalezas muertas que quizá forman parte de la faceta más desconocida del artista. Esta exposición en la galería Elvira González, que reúne 26 fotografías realizadas entre los años 1978 y 1984, revelan la sensibilidad de Mapplethorpe hacia los objetos y su particular habilidad para dotarlos de humanidad y de un extraño erotismo.

Cuándo: Del 6 de junio al 13 de julio. Dónde: Galería Elvira González (c/ Hermanos Álvarez Quintero, 1). Precio: Gratuito

CICLO. Mix the Taste

El restaurante NuBel, ubicado en las instalaciones del Museo Reina Sofía, acoge a partir de este miércoles un ciclo que mezcla música y gastronomía en un entorno artístico y de diseño. Para ello, han organizado este ciclo de conciertos acústicos, que se inaugurará el miércoles 12 con el cantautor Javier Álvarez, continuará durante el verano con las actuaciones de The New Raemon (3 de julio) y La Bien Querida (18 de septiembre) y culminará ya en otoño con Tachenko (16 de octubre). Una gran oportunidad para ver a algunos de los artistas más interesantes del panorama musical actual en un formato íntimo y en un entorno diferente al de las salas de conciertos habituales.

Cuándo: Del 12 de junio al 16 de octubre. Dónde: Nubel (c/ Argumosa, 43). Precio: 16 euros por concierto.

FIESTA. Fiestas de la Calle Pez

Un año más, regresan a la calle del Pez las fiestas populares que durante todo el fin de semana llenarán este madrileño rincón de música, baile, teatro, arte, proyecciones, talleres y juegos. En el programa de este año, destacan el pasacalles de Swing Machine Orchestra, la exposición ¡A la fresca! de Branda en la galería La Fiambrera, el concierto desde las ventanas de la Escuela Superior de Canto, el homenaje a la tertulia literaria Versos con Falda –que Gloria Fuertes fundó en 1951–, el concierto del grupo Variedades Azafrán, la celebración de los diez años del periódico Somos Malasaña y, cómo no, la tradicional paella vecinal del domingo. El pregón de este año correrá a cargo del cómico y vecino de Malasaña Ignatius Farray.

Cuándo: Del 14 al 16 de junio.Dónde: Calle Pez. Precio: Gratuito

MÚSICA. Somos Guerreras

El bulevar de Entrevías acoge el próximo viernes el proyecto musical y activista de las raperas Rebeca Lane, Nakury y Audry Funk: Somos Guerreras. Estas tres artistas reivindican el feminismo y el papel de las mujeres en el hip-hop, poniendo de manifiesto, a través de sus letras, las diferentes problemáticas a las que se siguen enfrentando hoy en día. La misoginia, la violencia sexual, los feminicidios, el aborto y la reivindicación del propio cuerpo son algunos de los temas que salen a relucir en sus reivindicativas letras, así como la unidad entre mujeres para combatir el machismo y la desigualdad. Tras sus giras por Latinoamérica y Estados Unidos, ahora llegan a Europa, con parada en Vallecas.

Cuándo: 14 de junio a las 19.00. Dónde: Bulevar de Entrevías. Precio: Gratuito

JORNADAS. Contra el acoso escolar. Muestra T

Visibilizar situaciones de bullying y concienciar a la comunidad educativa –y a toda la sociedad– sobre la importancia de hacerles frente. Ese es el objetivo del Festival Cultural Muestra T, que se inscribe en las celebraciones del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid. En su programación encontramos piezas de microteatro y cortos creados por alumnos en los que se evidencian diferentes formas de acoso escolar y maneras de enfrentarse a él, un taller junto a Amnistía Internacional que enseña a los alumnos a combatir la discriminación y la violencia y otro que les anima a convertirse en superhéroes anónimos aprendiendo a resolver conflictos.

Cuándo: 14 y 15 de junio.Dónde: Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8).Precio: Gratuito

EXPOSICIÓN. Otra mirada: Sharon Core & Laura Letinsky

En esta exposición inaugurada en el marco de PHotoEspaña 2019, las fotógrafas Sharon Core y Laura Letinsky se valen del género de las naturalezas muertas, no sólo para invitarnos a reflexionar sobre lo efímero de la existencia humana, sino también sobre el propio medio fotográfico. Core realiza copias de famosos bodegones que busca en internet, convirtiendo sus obras en reproducciones de reproducciones, con todas las alteraciones del original que esto implica. Letinsky, por su parte, trabaja con fotografías comerciales extraídas de revistas de arte, moda y tendencias para componer collages que recuerdan a las naturalezas muertas del siglo XVII, dispuestas con una visión totalmente contemporánea.

Cuándo: Del 4 de junio al 22 de septiembre Dónde: Museo del Romanticismo (c/ San Mateo, 13). Precio: Gratuito

