En democracia hay buenas costumbres, como felicitar al ganador, y costumbres buenas, como que la formación política ganadora intente formar gobierno. Se trata de dos manifestaciones claras y saludables de haber entendido las reglas de juego.

Desdeñar la cortesía supone provocar irritaciones innecesarias en la convivencia. Amputarle el brazo a la fuerza política ganadora con el fin de que no pueda tender su mano representa un ejercicio equivocado de maniqueísmo. La política está para tender puentes, no para destruirlos; para impulsar la concordia, no el enfrentamiento; está para construir juntos con unos buenos proyectos, no para entorpecer con desprecio cainita la labor de los otros.



El PSOE ha ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid. Le sacamos siete escaños a los segundos y once a los terceros. Nuestros resultados, en general, son muy satisfactorios en un escenario alejado del bipartidismo. Hemos recuperado concejales y gobiernos en pueblos y ciudades, incrementando en más de 120 el número de concejales, lo que nos permite obtener la mayoría absoluta en 25 municipios y la posibilidad de gobernar en otros 33.



El proyecto que encabeza Ángel Gabilondo ha sido recibido por gran parte de los ciudadanos con esperanza. El PSOE ha sabido conectar con la gente. Durante los últimos años nuestro trabajo como partido en Madrid y como grupo parlamentario en su Asamblea nos ha hecho acreedores de la confianza de una mayoría de madrileños. Por eso debemos dar un paso adelante, no amilanarnos frente a escenarios complejos, e intentar formar gobierno.



Sí, el PSOE tiene todo el derecho a intentarlo. Nadie nos desalentará en este empeño porque creemos que el diálogo puede generar puntos de encuentro, porque tenemos el firme propósito de apostar por la colaboración. Sabemos escuchar. Por eso tendemos nuestra mano, esa que otros desean amputarnos, al resto de fuerzas políticas que consideren necesario un cambio de estilo, de gestión, un cambio de ideas en el gobierno de la Comunidad de Madrid.



Ciudadanos tiene un papel extraordinariamente importante en estos momentos. Sobre ellos recae toda la responsabilidad. Me cuesta creer, lo escribo sinceramente, que Ciudadanos vaya a colaborar con Vox. Muchas cosas son las que nos separan al PSOE y a Ciudadanos pero también son muchas las que pueden unirnos. Ambas formaciones apostamos por la convivencia democrática, por el bienestar de nuestra gente.

No proyectamos odio, no nos mueve el rencor bizarro, no despreciamos a aquellos que no son como nosotros. Ciudadanos no puede mirar hacia los extremos de la derecha sino hacia el centro. La voluntad del PSOE es la de aunar, la de sumar. El estilo de Gabilondo se basa en el respeto al otro. Por eso defendemos el acuerdo como un éxito democrático.



José Manuel Franco es secretario General PSOE-M

