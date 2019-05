El PSC pide la comparecencia de Buch por la escolta de Torra

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) pidió ayer la comparecencia del consejero del Interior, Miquel Buch, para que explique cómo ha sido la elección de los nuevos escoltas que protegerán al presidente catalán, Quim Torra, y a los expresidentes. El diputado Carles Castillo solicitó que el conseller acuda al Parlament, en concreto a la comisión de Interior, para informar de la nueva Área de Seguridad Institucional.

No se trata de la primera solicitud que los socialistas presentan sobre este polémico grupo, creado a través de un decreto de Presidencia, el pasado mes de enero. En abril ya entraron una batería de preguntas parlamentarias sobre la nueva unidad, que protegerá también el Palau de la Generalitat y el de Pedralbes, donde tendrá su sede.

Ya entonces, los socialistas pidieron que el director de la policía catalana, Andreu Joan Martínez, diese explicaciones en la comisión de Interior. Ahora han elevado el tiro hasta el máximo responsable político del Departamento. Ciudadanos también ha anunciado que pedirá, a través de Presidencia, que informen del proceso de selección y los expedientes de los mossos elegidos para integrar la unidad.

El Departamento de Interior se escuda en motivos de seguridad para no detallar ni el número de agentes que formarán parte de la nueva área —el concurso de libre designación para elegir los candidatos ya ha finalizado— y para no publicar de manera interna el listado de las personas admitidas, a través de sus números profesionales. El Departamente que dirige Buch insiste en que no siempre se publicitan los resultados de los concursos internos. Los mossos elegidos para integrar la unidad serán contactados telefónicamente.

Los sindicatos denuncian la opacidad de un proceso del que no han sido partícipes. “Nos enteramos por la prensa”, lamenta el portavoz de USPAC, Josep Miquel Milagros. Tampoco la cúpula policial del cuerpo participó en la elaboración de una nueva estructura que escapa de su control directo. Se enteraron un día antes de que el Govern lo anunciase a los medios a través de una rueda de prensa.

Fuentes policiales aseguran que unos 140 agentes acabarán integrando la nueva área, aunque por ahora únicamente se incorporarán a su puesto de trabajo los escoltas que protegerán al presidente Torra y a los expresidentes. Interior ha postergado la puesta en marcha de la protección del Palau de la Generalitat y el resto de edificios que serán de su competencia.