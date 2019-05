Los candidatos aprovechan el día para pasear, arreglar el jardín o relajarse

Fiestas del barrio, paseos por algunos de los jardines más bonitos de Madrid, el Capricho o la Quinta de los Molinos, deporte, conciertos y musicales o visitas a centros de jardinería. Este sábado, día de reflexión, los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas aprovecharán algunas de las ofertas que ofrece durante el fin de semana la capital.

Sánchez Mato, candidato de Madrid en Pie Municipalistapasará la jornada de reflexión en su barrio, Aluche, que está en fiestas. Hará turnos de atención en la barra de la caseta de Ahora Madrid y tomará hacia las 13.00 horas allí el aperitivo con vecinas y con otros miembros de la candidatura. El domingo acudirá a votar por la mañana en el CEIP Costa Rica de Aluche, que además es el colegio donde estudió de niño.





Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, pasará la jornada de reflexión cuidando de su recién nacida, Inés, y recuperándose de la cesárea a la que fue intervenida el día 17 de mayo. Estará acompañada en todo momento por su marido, también abogado de profesión, y por sus otras dos hijas, Paula y Jimena, según han informado fuentes de su partido. La aspirante tuvo que ser ingresada el pasado miércoles de un pequeño cólico nefrítico que sufrió a consecuencia de la cesárea.

Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, dedicará la jornada de reflexión a descansar de la campaña electoral y a jugar con su hijo Guillermo, de un año y cuatro meses, en un parque cercano a su domicilio, según han relatado fuentes de su candidatura. Después tiene previsto comer con su familia y dedicar toda la tarde al pequeño.

Pepu Hernández, candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, pasará la jornada de reflexión paseando. “Voy a intentar dar un paseo con mi perro Gos, que hace mucho tiempo que no le hago mucho caso, o bien por el Capricho o bien por la Quinta de los Molinos, que siempre es un paseo muy agradable”. Gos significa perro en catalán. Después, caminará con Gos hacia la calle Boltaña, donde suele comprar el pan y el periódico. “Mi perro es muy grande pero muy educado”, dice, sonriente, el candidato.

Ángel Gabilondo. El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, dedicará la jornada de reflexión a hacer deporte, descansar y tratará de relajarse acudiendo a dos actividades culturales. “Lo primero, por la mañana, haré un poco de deporte”, explica, Después acudirá a la presentación del libro 'Microgeografías de Madrid’, de su amiga Belén Bermejo, en la librería Los Editores (Guturbau, 5). “Luego quiero comer con mis hijos, a los que estos días he visto muy poco”, dice. Y por la noche acudirá a un concierto ofrecido por la Universidad Autónoma de Madrid, L´Arpeggiata. Auditorio Nacional de Música ( Príncipe de Vergara 146). “Mi descanso es cultura y es Madrid”, señala el socialista.

Rocío Monasterio. La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad, Rocío Monasterio, planea pasar el sábado con sus hijos menores viendo el musical 'Aladdin', según fuentes del partido. Monasterio, madre de cuatro hijos, a menudo dice en campaña que extraña pasar más tiempo en familia. Su esposo es el también dirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha sido su jefe de campaña para las autonómicas. Al día siguiente a las 10:00 h, Monasterio y Espinosa de los Monteros tienen planeado votar en el colegio San Agustín, en Chamartín.

Javier Ortega Smith. El candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, planea pasar el sábado en familia y trabajar desde la sede del partido, en Chamberí. Ortega Smith no podrá votarse a sí mismo ya que está empadronado en Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Esto se debe a que el censo electoral cerró en enero, antes de que el partido hubiera decidido quién sería su candidato para alcalde de la capital.





Manuela Carmena, al frente de la candidatura municipal de Más Madrid, pasó la jornada de reflexión cuidando sus plantas. “He comprado fresas; un geranio, que me ha cautivado; y hierro para el limonero, que me lo estaba pidiendo a gritos”, contó la alcaldesa que acudió por la mañana al Centro de Jardinería Bourguignon. “Tenía una plantación de fresas en la terraza, pero como me rompí el tobillo y me las tuvieron que cuidar, no han aguantado”, explicó Carmena que por la tarde planeaba ir al cine: “Probablemente, a ver 'De la India a París en un armario de Ikea', que me la ha recomendado una amiga"

Íñigo Errejón. El candidato de Más Madrid a la Comunidad se fue de cervezas por Carabanchel. Concretamente a la fábrica de cerveza artesanal Pantanel. "Hoy toca descansar, tomar algo con unos amigos y poner lavadoras en casa. Ha sido una campaña muy bonita y muy intensa. Mañana nos jugamos mucho", dijo Errejón

Isa Serra, candidata de Unidas Podemos-IU en Pie a la Comunidad acompañada de María Eugenia Rodríguez Palop, cabeza de lista de Unidas Podemos Cambiar Europa al Parlamento europeo, y otros candidatos de Podemos, asistieron en el Teatro del Barrio a la representación de 'Jornada de reflexión, de la compañía Los Torreznos. "Mañana que nadie se quede en casa", dijo Serra.

Isabel Díaz Ayuso. La candidata del PP a la Comunidad de Madrid ha estado dando un paseo por el barrio de Chamberí hablando con la gente y esperando tener el domingo un "buen resultado". "Tengo tantas ganas de parar un rato que no se cómo gestionar mi tiempo", ha reconocido ante los periodistas,





José Luis Martínez Almeida. El candidato del PP a la alcaldía de Madrid pasará la jornada con su familia, descansando después de los 70 actos en los que ha participado en 15 días y verá la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Sevilla FC. Un descanso que agradecerá debido a la fascitis plantar que está padeciendo.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram