“Ribó no ha pensado en una Valencia mejor, sino a su medida”

Fernando Giner (Valencia, 1964) es el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Valencia por segunda vez. Después de cuatro años reprocha a la coalición de Gobierno su descoordinación y falta de gestión. Al alcalde Joan Ribó le critica su exceso de ideología, que ha impuesto "a martillazos" y a la socialista Sandra Gómez, que se haya sometido a Compromís.

Pregunta. ¿Qué le reprocha a la coalición de gobierno de Valencia?

Respuesta. Que se ha organizado más como un contrato y un reparto de poder que como gobierno. Han llegado a un acuerdo para repartirse sillones y se ha notado en la descoordinación de la gestión municipal. Y al señor Ribó le reprocho que haya actuado de forma sectaria. No ha pensado en hacer una Valencia mejor sino una Valencia a su medida. Le ha dado la espalda a tradiciones valencianas centenarias: las Fallas, San vicente, la Semana Santa marinera y, sin embargo, ha implantado un tradición de 1937 como son las Magas. Compáreme 600 años de San Vicente con un año de Magas. No digo que haya que prohibir nada sino que el Ayuntamiento esté con las tradiciones centenarias. Y otras cosa: confunde a un pequeño comerciante o autónomo con las empresas del Ibex-35, él ve grandes empresas por todos sitios, cuando en Valencia lo que tenemos es una comunidad empresarial basada en el autónomo y en la pequeña empresa.

P. Valencia tiene ahora más turismo que hace unos años y de ello se benefician los hosteleros.

R. El turismo no va de que entre mucha gente en Valencia. No quiero un turismo de bocadillo ni un turismo en Fallas que se mee en otro Patrimonio Material de la Humanidad, que es la Lonja. Quiero un turismo de calidad, congresual, cultural.

P. Se queja de que en el Gobierno de coalición ha habido más ideología que gestión. ¿Es malo tener ideología?

R. En absoluto, pero lo que no puedes es imponerla. A mí me gustan más los criterios y los valores que la ideología. En las políticas de movilidad ha pesado más la ideología que un resultado eficaz y la descoordinación entre concejalías tampoco ha ayudado. No se puede habilitar un carril bici sin el informe de seguridad de la Policía Local. Tampoco ha habido buena planificación y, al final, todo eso hace que en un concepto con el que estamos de acuerdo, que es la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta, haya provocado confrontación. Cuando alguien impone su ideología a martillazos provoca confrontación, porque por encima de esa ideología está la libertad de las personas.

P. ¿Cómo lo haría usted?

R. Estamos todos de acuerdo en un concepto de movilidad sostenible, de acuerdo en que necesitamos un plan actualizado porque el que tenemos es de 2013 y no recoge ni el patinete eléctrico ni el sharing, ni nada de nada. Se ha implantado una politica de movilidad a base de martillazo ideológico. ¿Por qué no hablamos de cargadores para coches eléctricos?, ¿quién está planificando eso? ¿Por qué una persona tiene que esperar el transporte público por la mañana más de 10 minutos?¿Por qué en el ultimo año, los valencianos han perdido seis días en coche en atascos? Si nos ponemos de acuerdo en los criterios y valores podremos trabajar, si imponemos la ideología se complica todo. Que la ciudad esté limpia ¿es de derchas o de izquierdas?. Gran parte del municipalismo no es una cuestión ideológica.

P. Que propone Ciudadanos de motor económico de la ciudad.

R. La ciudad tiene que volver a lo esencial, poner a la persona en el centro de las políticas municipales, por eso quiero crear, si gobierno, las concejalías de Familia y la de Autónomos. Los presupuestos municipales hay que invertirlos en la calidad de vida de las personas. Grandes eventos ¿por qué no? pero que sean sinérgicos y sostenibles. La Fórmula 1, como tal, no es un proyecto ni bueno ni malo, el problema es que nos endeudó y ha desaparecido, además de dejar por donde pasó un desastre. Tenemos que acortar las listas de licencias, bajar los impuestos, un servicio de asistencia a domicilio para que todo el mundo pueda envejecer en su casa con dignidad. Si lo traslado a tres mandatos más, Valencia tiene que ser la capital internacional de la agenda 2030, dialogo, diversidad y desarrollo sostenible. Esto tendría que ver con la alimentación sostenible que ha potenciado el señor Ribó. Eso lo cojo, no tengo ningún problema, me parece un proyecto interesante pero no puede ser solo que por las calles tengas berenjenas, melones y patatas.

P. Decía de bajar los impuestos. ¿cuáles, cuánto? ¿Podrán mantener las ayudas actuales si los recortan?

R. Queremos rebajar el IBI un 7%, bonificar en un 95% el impuesto de plusvalía por herencia y reducir lel pago de tracción mecnánica. Con esta bajada dejaríamos de ingresar unos 20 o 25 millones de euros. Por contra, el cheque escolar universal nos cuesta entre 16 y 20 millones, la asistencia a domicilio serían 10 millones más, la mejora de frecuencia del transporte costaría 2,5 millones, un plan de choque de limpieza exigiría otros 500.000 euros y así podría llegar hasta 70 millones de euros. El presupuesto del Ayuntamiento son más de 800 millones por lo que no llega al 10% lo que propongo variar.

En segundo lugar, el tripartito ha dejado de ejecutar en cuatro años 70 millones de euros. Si no se gastan lo que han dicho que se van a gastar, aparece un remanente. Y hay que poner en jaque las fundaciones, que son un centro de contratación de amiguetes. Hay que hacer una auditoria de costes y gestionar el Ayuntamiento de forma coordinada, lo que ahorraría 10 o 12 millones de euros. Por otro lado, hay 2.800 licencias de obras que están ahora mismo bloqueadas, no se autorizan. Llevamos un retraso de año y pico.

P. La candidata socialista Sandra Gómez decía el otro día que Ciudadanos ha hablado más en estos años de Catañuña que de Valencia. ¿Que tiene que decir?

R. Lo que he dicho es que las subvenciones directas del alcalde no están para dárselas a amiguetes, a organizaciones pancatalanistas. Yo, a dedo, no daré dinero a nadie porque no está para eso. También es importante que las personas que se presenten a un concurso público del Ayuntamiento respeten la Constitución. Qué menos. Y a la señora Gómez le diría que este mandato hemos hablado del paro juvenil, del turismo de bocadillo, del problema que ha habido en el centro histórico con los apartamentos turísticos, que no se ha acabado de resolver, de los problemas de movilidad y de urbanismo. Su problema es que de las más de 2.000 votaciones que han habido en este mandato, nunca le ha dicho que no a Compromís. Ribó ha tenido la sumisión del partido socialista en la ciudad de Valencia. Porque para el PSOE, Valencia es moneda de cambio, para repartirse sillones.

P. ¿Pactará con Vox si los necesita para gobernar?

R. No voy a ceder ni un milímetro en los derechos sociales y civiles que hemos conseguido los demócratas todos estos años. No se tocan y no vale ningún sillón. En ningún caso, por obtener un sillón, renunciará Ciudadanos a sus valores y criterios. Ahora, todo el mundo que quiera apoyarme en una investidura, que es lo que ha pasado en Andalucía, puede hacerlo. Pero tengo muy claro el proyecto para Valencia y los criterios y valores.