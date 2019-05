Los candidatos por Valencia se reprochan la corrupción pasada y la deficiente gestión del presente

Los candidatos a la alcaldía de Valencia en las elecciones del 26-M han confrontado en el primer debate electoral de la campaña, organizado por la Cadena SER este viernes en el Paraninfo de la Universitat de València diferentes modelos de ciudad y sus preferencias por los pactos con otras formaciones. Compromís, PSPV y Unides Podem -que han gobernado en coalición el Ayuntamiento los últimos cuatro años- destacan la regeneración política que vive la ciudad desde su llegada frente a las etapas pasadas de "corrupción, despilfarro y deuda galopante". Ciudadanos y PP han criticado a la coalición por su falta de gestión y sus "grescas" durante el mandato.

Ante sus respectivos atriles, y moderados por el director regional de la cadena en la Comunidad Valenciana, Bernardo Guzmán, los tres candidatos, socios de Gobierno, Joan Ribó (Compromís), Sandra Gómez (PSPV) y María Oliver (Unides Podem) han apostado por reeditar el pacto del pasado mandato, eso sí, disputándose el liderazgo del mismo, mientras PP, y María José Catalá (PP) y Fernando Giner (C's) aspiran a un ejecutivo de centro derecha. Las alusiones a la extrema derecha han venido de la coalición mientras el PP ha insistido en que no levantará "la bandera del miedo contra nadie.

Ribó ha mostrado dispuesto a llegar acuerdos, "incluso con la oposición" y ha destacado la política de descentralización por barrios del nuevo gobiernoi: "Todos los distritos tienen zonas verdes", ha dicho, y subrayar cómo el Gobierno de La Nau ha reducido la deuda municipal a la mitad. También ha presumido de las ayudas contra la pobreza energética y ha defendido, frente a los ataques de la oposición, el nuevo modelo de movilidad, con menos coches, más bicicletas y menos contaminación.

El alcalde ha defendido que en este mandato Valencia "ha pasado de estar en el mapa de la corrupción al de la honradez" y ha resaltado que han "gestionado bien" y "devuelto la sonrisa" a una ciudad que quiere ser "honrada, justa, solidaria, verde y plural".

Gómez ha asegurado que no se aliará "con nadie dispuesto a abrir las puertas del ayuntamiento a la extrema derecha", en alusión a Vox -es la candidata que más se ha referido a ello en el debate-. Ha asegurado que "la extrema derecha está cerca" y va a "dejarse la piel" para evitar que entren en el Ayuntamiento.

Oliver ha considerado el pasado mandato de transición "tras 24 años de corrupción y despilfarro" y ha pedido a los ciudadanos otros cuatro años para culminar políticas sociales de mejora de la vivienda y la educación. "Necesitamos cuatro años más para quitarnos de encima el modelo especulativo del PP", ha dicho.

Catalá (PP) ha asegurado que el PP es "la única opción en el centro derecha que garantiza que no habrá un gobierno con imposiciones ideológicas", ha subrayado que ni "titubean" ni van "de un lado para otro" y ha defendido que es "importante" hablar con todos y tener "altura de miras". Ha ofrecido poner "sentido común a la gestión" para generar seguridad y atraer inversiones, y también se comprometido a rebajar los impuestos.

La candidata popular ha protagonizado varios rifirrafes con Ribó, cuando éste ha pedido el apoyo de los votantes para que "no vuelvan a haber más corruptos" en el Ayuntamiento, y con la socialista Sandra Gómez, que la ha acusado de mentir cuando Catalá ha dicho que los tres partidos de gobierno llevan investigados en sus listas: "Me sorprende su talante. El PSPV no lleva a ningún imputado pero usted ha tenido en su grupo a nueve ediles investigados [por blanqueo de capitales]".

El cabeza de lista de Ciudadanos, Fernando Giner, ha asegurado que "sale a ganar" porque tiene "el mejor proyecto para Valencia" y ha sostenido que necesita "la gestión que no ha tenido" durante los últimos ocho años. Ha dicho que creará dos concejalías, una de familia y otra de autónomos, si es alcalde, y se ha quejado de que Valencia "está sucia y atascada". "La capacidad de hablar y de diálogo en necesaria" porque lo piden los ciudadanos, ha dicho y, tras rechazar "negociar con los nacionalistas y los que ponen en jaque a España", ha sentenciado que su "línea roja" para pactar es "no ceder en la pérdida de derechos sociales".