A los gritos de "¡Sinvergüenza, sinvergüenza!" al alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP) y de "gobierne quien gobierne, la vivienda se defiende", las 93 familias de mayores afectadas por el llamado plan Permuta de Alcorcón (Madrid) se han manifestado esta mañana delante del Ayuntamiento. Exigían medidas urgentes para no tener que abandonar sus pisos, después de que el titular del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid obligara a su enajenación.

La Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa) sacó el llamado plan Permuta que consistía en que los mayores de la localidad cedían sus viviendas, en su mayoría en el centro de la localidad y sin ascensor, para que fueran alquiladas. A cambio recibían el usufructo de pisos adaptados en el nuevo barrio de la localidad, el Ensanche Sur. Se apuntaron 93 familias y aún quedaron casas libres.

Emgiasa entró en concurso de acreedores en mayo de 2012, tras arrastrar un pasivo de 333 millones de euros. Desde entonces, la gestionan los administradores concursales. El titular del Juzgado de lo Mercantil, el magistrado Francisco Javier Vaquer Martín, firmó el pasado 26 de marzo por el que obligaba a vender esos pisos a los mayores beneficiarios del plan. En caso contrario, deberían abandonarlo y entrar en la masa patrimonial del concurso para ser vendidos.

"Todo ha sido muy irregular"

Los responsables de Emgiasa han estado llamando esta semana a los afectados del plan y les han ofrecido venderles las viviendas por 120.000 euros más IVA (132.000 euros en total), de los que se les descontarían 10.000 euros por la resolución del contrato del plan Permuta, según ha explicado el portavoz de la Plataforma del Plan, Miguel Ángel González Montoro. "Lo han hecho todo por teléfono, sin darnos ningún papel. Todo ha sido verbal y de manera muy irregular", se quejaba González Montoro.

Unas 300 personas se han concentrado esta mañana delante del Ayuntamiento durante una hora. Han pedido que el Ayuntamiento les ofrezca soluciones, ya que hasta la fecha se sienten "abandonados y engañados", según el portavoz. Los afectados portaban pancartas en las que se leía "El plan permuta no caduca, que no paguen nuestros mayores su incompetencia", "no a la liquidación del plan permuta" y "los mayores no se van". También han acudido los candidatos del PSOE, Natalia de Andrés, y de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, entre otros políticos.

Los mayores han pedido medidas urgentes para evitar que los echen de sus viviendas, ante la imposibilidad a las suyas. Estas no tienen ni las condiciones necesarias para que puedan volver a ellas. Están en cuartas y quintas plantas sin ascensor. Además, fueron tapiadas en muchos casos para que no fueran okupadas. "Si ya tenían problemas para vivir allí hace diez años, meterles ahí de nuevo sería matarlos", ha criticado González Montoro.

Los concentrados han coreado gritos contra el actual equipo de gobierno, del PP, y en defensa de sus pisos: "gobierne quien gobierne, la vivienda se defiende", "no a la liquidación del plan permuta", "ni un paso atrás" y "pueblo de Alcorcón y a este sinvergüenza [el alcalde de Alcorcón] párale los pies". La protesta ha concluido hacia la una de la tarde, sin que se produjeran incidentes.

