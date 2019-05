“Hay que establecer sinergias con la ‘Grancelona’, que es el área metropolitana”

Javier Mariscal responde preguntas sobre Barcelona. GREGO CASANOVA

Pregunta. ¿Qué le pide al nuevo alcalde de Barcelona?

Respuesta. Que tenga en cuenta que Barcelona no es solamente la geografía de Barcelona, sino que tenemos una Grancelona, que es el área metropolitana, y que trabaje para que funcione, y se establezcan todas las sinergias que necesitamos. Muchas veces por la mañana voy al dentista, que lo tengo en Badalona, después acudo a una reunión en Bellaterra, por la noche voy a un restaurante de Castelldefels y me voy a dormir a mi casa, junto a Santa Maria del Mar. Esto cada vez es más importante. Hay que hacer redes, del conocimiento y de muchas otras cosas.

P. ¿Cuál es el principal problema de Barcelona y como combatirlo?

R. Pues, la verdad, no tengo ni idea de cuál es el principal problema. Yo encuentro que Barcelona está muy bien. Tenemos que ser críticos. Bueno, me gustaría que de una vez todas las azoteas sean verdes. Me gustaría que todos los edificios oficiales tuvieran cubiertas verdes. Me gustaría que la basura y el compuesto se haga todavía mejor. Me gustaría que el agua que se recicla volviera al río Llobregat. Que todos los autobuses fueran eléctricos y tener una red de transporte público mucho mejor.

P. ¿En qué barrio vive y en qué barrio le gustaría vivir?

R. Estoy en un barrio que me gusta mucho. Desde los años setenta siempre he estado alrededor de Santa Maria del Mar, y estoy muy contento. Me gusta mucho.

P. ¿Cuál tiene que ser el gran proyecto de la ciudad para los próximos años?

R. Soy un poco malo para estas cosas. Me cuestan. Pero diría que saber organizar y conectar muy bien todo lo que es el área metropolitana, es capital.

P. ¿Está a favor o en contra del turismo?

R. A favor del turismo. Gracias a Dios, ahora cuando sales a la calle continuamente oyes muchos idiomas, y no solo de turistas, de gente que es barcelonesa y habla muchas lenguas. Como todo, el turismo se tiene que modelar y hay que ponerle atención. Pero encantado. Me acuerdo cuando venían todos los turistas en coche y pasaban la Diagonal hacia el sur, no se paraban en Barcelona. Es muy bonito ver como gente de otros países viene y le gusta aquello qe a tí te gusta tanto. Yo estoy aquí, no porque haya nacido, sino porque elegí ser un barcelonés.

P. ¿Cuál es el mejor lugar de Barcelona?

R. Me gusta mucho Montjuïc, y quizás aquello que se denominaba Miramar. Me gustaría mucho poder vivir en uno de los bares de allí. Tienes el puerto delante, que es maravilloso. Pero hay tantos lugares que me gustan.