“Ha sido un mandato de transición donde hemos gestionado lo urgente”

Sandra Gómez, abogada de 33 años, es la apuesta socialista a la Alcaldía de Valencia. En tareas de gestión municipal desde 2015 -fue la primera mujer al frente de la Concejalía de Seguridad Ciudadana de Valencia-, pasó a ser la número dos de la tercera capital de España cuando su predecesor, Joan Calabuig, se incorporó a Presidencia de la Generalitat. Ahora, en campaña electoral, hace balance de cuatro años de gobierno de coalición, con sus socios Compromís y València en Comú, y alerta del peligro de que la extrema derecha entre en el Consistorio.

Pregunta. Es tiempo de balances. ¿Cómo valora al Gobierno de La Nau?

Respuesta. Cuando llegamos hace cuatro años, Valencia era una ciudad arruinada en lo económico, con unas cuentas intervenidas, en lo social, con unas tasas de desempleo superiores a la media española, y en su prestigio. Ha sido un mandato de transición donde nos hemos decicado a gestionar lo urgente: hemos saneado las cuentas, trabajado el empleo en la ciudad y recuperado el buen nombre de la ciudad. Ahora tenemos que decidir si volvemos atrás, nos quedamos atascados o elegimos avanzar. Y el partido socialista representa el avance.

P. La oposición lo describe como un mandato más de gestos que de gestión.

R. Somos cinco concejales socialistas y hemos reducido la deuda a la mitad, hemos creado la primera unidad para proteger a las mujeres víctimas de la violencia de género, hemos quitado el copago en los centros de día, creado la primera agencia de desarrollo local para trabajar el desempleo en la ciudad de Valencia, y hemos desatascado grandes planes urbanos en barrios afectados por la mala gestión del PP, como es el Grau con el circuito de la Fórmula 1, Benimaclet o El Cabanyal-Canyamelar. Sinceramente, hemos llevado el peso de la gestión y los retos más complejos con los que se enfrentaba la ciudad. Y solo éramos cinco, imagínese de qué seríamos capaces si lideramos este ayuntamiento.

P. Ha sido un mandato de diferencias entre socios de gobierno que han trascendido públicamente. ¿Personalismos, modelos diferentes...?

R. Ha habido concejales muy personalistas. Somos partidos distintos y no pensamos igual en cuestiones y prioridades. El partido socialista se caracteriza por proyectar la política importante, que es la que cambia la vida de la gente. También evitamos polémicas estériles y, sobre todo, intentamos pactar con todos los vecinos. Eso es lo que ha diferenciado al partido socialista en sus formas de trabajar.

P. ¿Han sido leales los tres socios de gobierno?

R. Nosotros hemos querido ser respetuosos porque había un mandato claro de los ciudadanos y es que el Gobierno local de 2015 tenía que ser plural y diverso. Y había que llegar a acuerdos dentro de esa diversidad. Y nosotros lo hemos cumplido hasta el final. La gente quería un cambio en 2015 y nosotros lo hemos dado. Para nosotros lo más fácil hubiera sido magnificar las diferencias porque no liderábamos el Gobierno local pero sí entendíamos la responsabilidad de liderarlo en materia de gestión y en eso nos hemos centrado. Hemos trabajado mucho y creo que los principales hitos de estos cuatro años vienen del partido socialista.

P. ¿En qué se diferencia su modelo de movilidad del de sus socios de gobierno Compromís y València en Comú?

R. Los socialistas estamos por un modelo de movilidad más sostenible y no entendemos que haya partidos como el PP que defiendan lo contrario porque no hay nadie en el siglo XXI que pueda defender pasos atrás en este sentido. Pero tampoco estamos por la criminalización del resto de formas de movilidad. No queremos que nadie se sienta atacado o agredido porque tenga que coger el vehículo privado, porque sigue siendo una realidad. Queremos una movilidad más sostenible pero dando mayor protagonismo al transporte público porque la EMT tiene margen de mejora, tanto en líneas como frecuencia, y el metro también.

ampliar foto Sandra Gómez, en un mítin con Pedro Sánchez en Valencia. MIGUEL ÁNGEL POLO

P. ¿Con qué presupuesto?

R. Con el del Ayuntamiento y con el del contrato programa porque tenemos que reivindicarlo. Estoy convencida de que habrá una alianza de intereses entre un Gobierno socialista en España, la Generalitat y un ayuntamiento socialista, y la ciudad aprovechará la oportunidad que tiene. Igual que con la deuda de la Marina.

P. Los socios de gobierno han mantenido este mandato diferentes posturas respecto a la tasa turística. Si logran reeditar el Gobierno, volverá a plantearse. ¿Cuál es su posición?

R. Es verdad que ha habido diferencias y la principal es que mientras Compromís y Podemos defendía que la tasa turística fuera autonómica, nosotros defendíamos que fuera municipal y fuese gestionada por los ayuntamientos. No entiendo una tasa lineal como propone Compromís y Podemos, que se aplica a todos los municipios por igual. Si finalmente se aprueba, que no depende de nosotros sino de la Generalitat Valenciana, siempre defenderé que sea municipal y se pueda flexibilizar porque no es lo mismo agosto que febrero, ni tampoco el turismo familiar que el de eventos. Tenemos que modular.

P. Dijo hace un tiempo que Valencia no era una ciudad donde la turismofobia hubiera prendido. ¿Sigue pensando igual?

R. Si, definitivamente sí. De hecho, creo que somos una de las ciudades que mejor ha resistido el envite de esa turismofobia porque creo que hemos trabajado bien. Trabajando y consensuando. Hemos dialogado mucho con los principales agentes sociales y tenemos el único plan de turismo que se aprobó con acuerdo desde el PP a Podemos.

P. Modelo económico. ¿Hemos pasado la página de los eventos como motor económico de la ciudad?

R. Queremos un modelo sostenible e inteligente y el ejemplo es el turismo. Y queremos llevarlo al resto de sectores. Queremos ser referente también dentro del mundo de la innovación por eso mi propuesta, cuando sea alcaldesa de la ciudad, es que se dedique el 2,5% del presupuesto a innovación en una gran concejalía que sume el área de innovación, smartcities, Tic y emprendimiento económico. Hemos trabajado mucho para traernos el Webit y lo hemos conseguido por la alianza de intereses del Gobierno socialista, la Generalitat socialista y el ayuntamiento. Vamos a ser la sede de uno de los principales festivales internacionales del mundo de la innovación con 4.500 startup. Podemos estar orgullosos.

P. ¿Ha sido más fácil para ustedes al no haber tenido una oposición fuerte?

R. Es verdad, no hemos tenido oposición. Hemos tenido al PP completamente ahogado por sus casos de corrupción, con sus 10 ediles imputados, y un Ciudadanos desnortado y desubicado, hablando más de Cataluña que de Valencia, por lo tanto, sí, no ha habido oposición.

P. En el primer debate electoral fue la candidata que más insistió en el peligro de que Vox entre en el Consistorio.

R. La única encuesta que vale es la del 28 de abril, donde hubo 48.000 personas que votaron a Vox y eso es una realidad incontestable. Esa vieja y nueva ultraderecha está a las puertas del ayuntamiento y la vieja derecha clasista, que representan PP y Ciudadanos, está dispuesta no solo a abrirle las puertas sino a gobernar con ellos y a darles las llaves de esta ciudad. Ellos defienden un modelo social excluyente, donde no cabemos los progresistas ni los que no se parecen a ellos. El colectivo LGTBI, los migrantes y el discurso contra las mujeres. El otro día les escuché que las mujeres podíamos elegir el color con que teñirnos el pelo o pintarnos las uñas pero no si podíamos ser o no madres. Proponen un Gobierno en blanco y negro, que ejerza una política sectaria y excluyente donde solo tienen cabida ellos. Valencia es diversa y plural y todos se tienen que sentir representados en este ayuntamiento.

P. Sus preferencias en pactos postelectorales...

R. Hay un bloque claramente progresista y un bloque claramente de derechas. El PSPV no se puede aliar con quien está dispuesto a dialogar y pactar con la extrema derecha.