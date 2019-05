Minuto de oro de los candidatos a la presidencia de Madrid

El primero en intervenir, de acuerdo con el sorteo, es Íñigo Errejón: Recuerda que se ha ausentado Díaz Ayuso (PP) y lo ve como una metáfora del Gobierno de los últimos años en la Comunidad de Madrid. "Estamos rozando en las encuestas una posibilidad histórica, de acabar con 25 años de chapuzas y corrupción y sustituirlos por el blindaje de los servicios públicos", dice Errejón. Pide la movilización de quienes viven en ciudades y pueblos más afectados. "Hay una alternativa que se llama Más Madrid que te permite votar con el corazón y la cabeza", concluye Errejón.

Ángel Gabilondo: "Tenemos una gran oportunidad. En Madrid hay pobreza. Hay 197.000 niños en situación de pobreza. También hay una enorme inteligencia, talento y posibilidad, grandes universidades… tenemos que hacer un nuevo modelo económico sostenible de desarrollo". El candidato del PSOE señaló también: "Hay muchos ciudadanos que están dispuestos a buscar el desarrollo pero sin desigualdad. Llamo a todos para que entre todos apoyemos un cambio de reforma y de progreso para Madrid. Es lo justo y lo necesario. Contigo es necesario hacerlo. Contigo hay cambio".

Isa Serra: "Cientos de miles de mujeres que hemos salido a la calle el 8M. Nosotras sabemos que queremos más derechos para las mujeres y podemos avanzar hacia un sitema más justo. Quiero que esas ideas las llevemos a la Comunidad, que lo que estamos diciendo se haga ley, que tengamos derecho a la vivienda, sanidad, educación, defensa de los derechos, que avancemos hacia un sistema que cuida nuestra salud". La candidata de Unidas Podemos añadió: "Las mujeres sabemos mejor que nadie si no hacemos politica nosotras la hacen por nosotras. Por eso hay que votar a Unidas Podemos".

Rocío Monasterio: "Nosotros somos garantía de limpieza. Nosotros no somos veletas ni sospechosos de pactar con la izquieda. Sabemo como gobernar. Creemos en la igualdad hombres y mujeres. Defendiendo la ley". La candidata de Vox dijo que su partido es "garantía de dar la batalla cultural y de ideas. No como otros que no se presentan,[en alusión a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso]. Sabemos liderar y somos capaces de generar propsperidad y somos garantía de libertad".

En su minuto de oro, Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos, ha pedido a los votantes que Madrid no se convierta en un "feudo del señor Sánchez". "Nos jugamos dos modelos de Comunidad Autónoma, una comunidad que apueste por la libertad y una comunidad de imposición". Ha insistido en su idea de que, con la izquierda en el poder, los madrileños sufrirían "sablazos fiscales". Ha pedido el voto a quienes rechazan que el Gobierno actúe: "A todos los que nunca os han regalado nada, ni un euro que no fuera vuestro, ni un máster ni un puesto de trabajo".

