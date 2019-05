“Valencia ha levantado un muro con el colapso de los accesos a la ciudad”

María José Catalá es una veterana de la política a pesar de sus 38 años. Ha sido alcaldesa del municipio de Torrent, donde conserva casa, portavoz y consejera de Educación y Cultura del último gobierno autonómico del PP; y portavoz adjunta con Isabel Bonig en las Cortes Valencianas durante la pasada legislatura. Ahora se presenta como candidata a la alcaldía de Valencia con una lista renovada, encabezada por tres mujeres, y con guiños al regionalismo. Su principal crítica al "tripartito" que gobierna Valencia es "la falta de sentido común".

Pregunta. Quedan pocos días para elecciones. ¿Qué dicen sus encuestas internas?

Respuesta. Estamos subiendo en votantes respecto a los resultados del 28 de abril. Hay algo evidente y es que muchas personas que votaron ese día a Ciudadanos o a Vox no tenían por objetivo que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa, por tanto, se han dado cuenta de que el fraccionamiento del voto ha perjudicado al centro derecha de este país. Esa percepción sobre la necesidad de la utilidad del voto está muy reciente y nos favorece.

P. Nueve ediles del PP investigados por blanqueo, el caso del abogado José Corbín [cuñado de la exalcaldesa del PP Rita Barbera, investigado por el presunto cobro de comisiones irregulares a contratistas municipales]; y la familia de Barberá ofendida porque usted alude a su herencia política. Parece un víacrucis reivindicar el legado de su predecesora.

R. Reivindico el trabajo del PP de la ciudad de Valencia, actuaría mal si no lo hiciese, y creo que en esa reivindicación hago bien diciendo que el legado que recibimos de la persona que ha liderado este partido es bueno. Con más luces que sombras, Barberá ha sido la gran figura del municipalismo español y desde luego la gran transformadora de la ciudad de Valencia. Dicho esto, sí es cierto que nos hemos presentado a estas elecciones con unas listas que no tienen investigados; algo que no pueden decir el PSPV [en alusión a otras candidaturas de este partido, no a la de Valencia], Compromís ni Podemos. Ofrecemos una imagen de absoluta renovación.

P. Su predecesora apostó por los grandes eventos, la mayoría de carácter elitista, como motor de desarrollo de la ciudad. ¿Cuál es el suyo?

R. Si me pregunta si quiero volver a los grandes eventos, le diré que no descarto que en algún momento podamos albergar algún acontecimiento de ese tipo; también lo ha hecho el Gobierno actual con la Copa Davis. Esta ciudad puede albergar grandes acontecimientos deportivos pero quiero que Valencia sea la gran ciudad europea de la cultura porque tenemos la segunda pinacoteca de España, el primer instituto de arte moderno, el tercer centro operístico después del Teatro Real y el Liceo, arquitectura modernista y varios patrimonios de la Humanidad reconocidos por la Unesco.

P. ¿Qué echa en falta en la Valencia gobernada por la coalición de La Nau?.

R. Sentido común. Echo en falta menos presión fiscal para atraer inversiones, talento y rebajar impuestos a los ciudadanos. También una estrategia de movilidad seria y rigurosa, que no colapse la ciudad y vaya más allá de pensar que la bicicleta es el único modo de resolver la movilidad sostenible de las ciudades. Y falta más preocupación por la pobreza infantil, la soledad de los mayores y la vivienda para los jóvenes. Me preocupa que esta ciudad no cuide de los suyos.

P. ¿Hay algo que le guste del Gobierno de La Nau?

R. Me pareció muy bien que se abriese el balcón del Ayuntamiento, yo lo mantendría, y después me parece interesante la utilización de espacios públicos como la plaza del Ayuntamiento para eventos culturales y de otro tipo.

P. Valencia es una ciudad con muchos solares vacíos, sobre todo, en el casco antiguo. ¿Prefiere consolidar esos espacios o crecer hacia afuera?

R. Consolidar la ciudad y rematar dos proyectos urbanísticos, que son los PAI del Grau y de Benimaclet. También que el plan especial de Ciutat Vella no bloquee la construcción de viviendas en los solares vacíos.

P. Las principales ciudades del mundo están reduciendo la presencia del coche y recuperando espacio público para formas sostenibles de movilidad. Ha dicho que no está de acuerdo con algunos de los carriles bici y que los quitará. ¿Le parece un castigo el anillo ciclista o la red de carriles bici?

ampliar foto La candidata popular durante la entrevista. MIGUEL ÁNGEL POLO

R. No lo considero un castigo porque lo diseñó el PP en 2013 y fuimos los que instauramos el servicio público de alquiler Valenbisi. Lo que pasa es que hay cuatro o cinco puntos conflictivos que yo rediseñaría. Y amplío el debate: necesitamos un transporte público con más frecuencias, grandes aparcamientos disuasorios a la entrada de la ciudad, un aparcamiento subterráneo en la Alameda que descongestione el acceso al centro, y unas líneas directas de autobús que lleguen hasta las principales dotaciones públicas de la capital. Y hay que regular el sharing, que no se ha regulado en cuatro años. Hemos hecho las cosas con una visión muy simple, todo carril bici, carril bici, carril bici, y no.

P. Se queja de que no hay suficiente transporte público. Pero la anterior alcaldesa también tuvo que claudicar y se quedó sin esa financiación extra, y eso que estaban Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro en el Gobierno. ¿Cómo se propone hacerlo?

R. El transporte metropolitano es fundamental porque estamos conectados con el área metropolitana naturalmente. Han acusado al PP de vivir de espaldas al área metropolitana pero este Gobierno ha levantado un muro al resto con el colapso de los accesos a Valencia. Es insufrible. La clave para conseguir más dinero para el transporte público es obtener la capitalidad porque así tendríamos una línea de fondos específica y estable.

P. No tiene investigados en sus listas y ha incluido a representantes de las fallas, de Lo Rat Penat y a Vicente González-Lizondo. el hijo del fundador de Unión Valenciana. ¿Con qué propósito?

R. Todos los partidos llevamos en la lista a alguien referenciado a las fallas porque es una fiesta importante para esta ciudad. El incorporar a dos figuras del valencianismo político es por un reconocimiento a la institución de Lo Rat Penat, que ha cuidado de la cultura de esta ciudad. El PP es el único partido de centro derecha claramente autonomista en este momento y la recentralización de competencias no es nuestra solución. Nos creemos el Estatut d’Autonomía y tenemos que recuperar nuestro derecho foral.

P. Pero Lo Rat Penat no defiende las normas de la estatutaria Acadèmia Valenciana de la Llengua. ¿Es un guiño al regionalismo?

R. El PP es el único partido que puede incorporar el valencianismo dentro de su proyecto. Y otra cosa, nuestra lista es la única con tres mujeres a la cabeza y en una sociedad tan preocupada por la igualdad, me sorprende que llame más la atención la incorporación del presidente de Lo Rat Penat que lo otro.

P. ¿Cuál es su postura respecto a los pactos postelectorales?

R. No pienso renunciar a ninguno de los derechos sociales que hemos conseguido a lo largo del tiempo. Soy una persona feminista, creo profundamente en la igualdad, y lo que no voy a hacer es traicionarme a mi misma y mis propios logros.

P. ¿Y pactar con Vox traicionaría esos logros?

R. No toleraría que ningún tipo de pacto alterara mis líneas rojas en esa consecución de derechos sociales que hemos construido entre todos. Ni un paso atrás en la defensa de las mujeres, de la igualdad, de la lucha contra la violencia de género, ni un paso atrás en cuestiones sociales.

P. ¿De quién se siente más próxima: del PSPV, de Ciudadanos, de Vox?

R. Al PSPV le cuestiono que esté muy amilanado y juegue un rol secundario en esta ciudad. Ha tolerado a Compromís todas las políticas de imposición cultural, de movilidad errante, de falta de atención a la pobreza o a la construcción de vivienda. Creo que los socialistas se sienten cómodos en ese tipo de coaliciones y, en ese contexto, no creo que sea fácil. Con Podemos y Compromís me unen pocas cosas. Y dentro del bloque de centro derecha estamos nosotros y Ciudadanos, que creo que podemos entendernos.