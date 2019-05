Ciudadanos se compromete a eliminar el aforamiento en los primeros 100 días de gobierno

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha comprometido a retirar el aforamiento de los diputados regionales dentro de los 100 primeros días, si llega a ser presidente regional. Con esta medida quiere que los representantes de los madrileños tengan los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, de forma que no haya privilegios que puedan favorecer la corrupción, según ha explicado esta mañana en un mitin en el Canal de Isabel II.

La medida que propone Aguado supone una reforma del Estatuto de la Comunidad de Madrid, que debería ser aprobada por mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. La crítica le ha llovido a "los partidos tradicionales" -PP y PSOE- por haberlo frenado en los cuatro últimos años, durante la legislatura que ahora termina. Les ha acusado de "buenas palabras y pocos hechos". "No habrá políticos de primera y ciudadanos de segunda y que sean los del PP y Gabilondo [candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid] los que se retraten y que expliquen por qué lo frenan", ha destacado el candidato de C´s. "Lo han hecho hasta en tres ocasiones. Yo no quiero ir a un juzgado distinto que un ciudadano particular. Gabilondo está cómodo así y no permanece al margen. ¿A qué espera para luchar contra la corrupción?", se ha preguntado.

Aguado también pretende retomar la oficina del defensor del funcionario, que se encargará de tramitar las denuncias que hagan los 120.000 empleados públicos para denunciar casos de corrupción. Una de sus características será el guardar el anonimato de las personas que acudan a ella para evitar el miedo a las represalias, el acoso laboral o intimidaciones. Ciudadanos ha elegido los campos deportivos del Canal de Isabel II, una empresa a la que han puesto de ejemplo de gestión pero que ha sido utilizada por los gobiernos del PP para conseguir contratos que favorecían a dirigentes populares. Han citado a Esperanza Aguirre, que construyó un campo de golf sin licencia, y a Ignacio González, detenido por la Operación Lezo.

"Podemos erradicar la corrupción porque el poder es un medio y no un fin. De las 202 regiones europeas, la de Madrid está en el puesto 113", ha destacado Aguado. Justo detrás de él se levantaba un enorme globo de 25 metros de altura, que ha servido de cartel anunciador a los pocos asistentes. Estos eran en su mayoría candidatos a las elecciones europeas y autonómicas.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram