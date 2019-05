Detenido el conductor que embistió mortalmente a un ciclista en Cornellà del Terri

Los Mossos d’Esquadra han localizado y detenido al conductor que el pasado viernes a primera hora de la mañana embistió mortalmente a un vecino de Cornellà del Terri (Girona) que iba a trabajar a Girona en bici por la C-66, la variante de Banyoles, y se dio a la fuga sin socorrerle. El cuerpo no fue localizado hasta casi tres horas después. Se trata de un vecino de Celrà de 57 años de edad y nacionalidad española. Los Mossos d’Esquadra de Tráfico le acusan de un delito de homicidio por imprudencia leve, abandono del lugar del accidente y omisión del deber de socorro.

A las 09.52 horas un conductor que circulaba por la variante de Banyoles vio una bicicleta destrozada en un margen, debajo del guarda-rail a la altura del punto kilométrico 39’5 y alertó a los servicios de Emergencias. Al llegar al lugar localizaron el cuerpo de la víctima, Fernando O.S. fuera de la vía, tras la valla metálica, en una zona de hierba que no era visible desde la carretera y ya no pudieron hacer nada por salvar su vida. Los mossos sospecharon enseguida, por como y donde fueron localizados la víctima y la bici, que un vehículo había provocado el accidente. Además supieron que había pasado mucho antes de ser localizado, porqué sus compañeros de trabajo alertaron a la familia de que no había ido a trabajar. Finalmente, determinaron que tuvo lugar sobre las siete de la mañana, pero como el cuerpo quedó fuera de la vía, nadie se percató del siniestro hasta horas después.

Los Mossos d’Esquadra de Tráfico abrieron una investigación para intentar localizar al conductor implicado en el accidente mediante los vestigios del choque recogidos en la zona, la declaración de diversos testigos y la visualización de las imágenes de cámaras cercanas al lugar. Finalmente, las averiguaciones dieron resultado y se supo de qué vehículo se trataba, un turismo de alquiler que había sufrido daños considerables en la parte derecha y en la luna delantera y este domingo se detuvo a su conductor en Celrà.

El detenido, que no tiene antecedentes, se encuentra en la comisaría de los mossos de Girona a la espera de pasar en las próximas horas a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Girona.