El PSOE retoma la campaña en Fuenlabrada en un mitin con recuerdos a Rubalcaba

Dos días después de la muerte del exvicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, el PSOE ha retomado la campaña electoral. Y lo ha hecho en un mitin en Fuenlabrada, uno de los bastiones socialistas del llamado ‘cinturón rojo’ de Madrid –donde siempre ha gobernado-, con numerosos mensajes de recuerdo al histórico dirigente socialista. “El 26 de mayo las mujeres vamos a capitanear la victoria que le vamos a dedicar a Rubalcaba”, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Antes, Ángel Gabilondo, candidato a la Comunidad de Madrid, ha recordado el compromiso del fallecido exministro con la Educación y ha llamado a votar porque “no se ha parado todavía a la ultraderecha”.

El acto ha mezclado el sentido homenaje con un ambiente festivo, típico de los mítines mañaneros de domingo. Sillas rojas repartidas por el parque de la Paz, reparto de rosas a los asistentes y animada música de la banda sonora del musical ‘La La Land’ y de Coldplay. Gente joven y sobre todo muchos mayores que no han perdido ojo de lo que ocurría y que al acabar se han lanzado a abrazar a Calvo y Gabilondo. Los niños, por su parte, han preferido escaparse de los discursos y pasar el rato en un castillo hinchable cercano.

En los discursos, pocas promesas y muchas ideas, como corresponde al estilo filosófico de Ángel Gabilondo, que es catedrático de Metafísica. “Madrid necesita un cambio, un cambio profundo”, ha señalado. “Este modelo nos parece insostenible. Utilizar el gobierno para defender intereses particulares es el fundamento de toda corrupción, entender de mala manera el gobierno como un gobierno puesto a otros intereses que los comunes”, ha añadido.

“Yo quiero aglutinar fuerzas. Sumar fuerzas de reforma, de transformación, de modernidad y progreso. Todo el que quiera hacer progresar Madrid sin dejar a nadie al mando, es nuestro aliado. Queremos un proyecto que no deje a nadie al margen”, ha señalado. “Somos una comunidad rica, y estamos poblados de desigualdades, de personas en situación difícil. Tenemos un presupuesto de más de 20.000 millones pero con 32.000 millones de deuda. ¿Y qué es la deuda sino un impuesto en diferido que dejamos a nuestros hijos?”, ha dicho.

“Comparo este periodo con el 82, no está en juego solo quién va a gobernar sino también defender los derechos”. En este sentido ha recordado que “no se ha parado todavía a la ultraderecha, la ultraderecha está ahí. Buscaremos acuerdos, pero nunca fuera de la Constitución, nunca con quienes quieren quitar derechos”. El candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha llamado a no confiarse: “Las urnas están vacías, no hay todavía un solo voto en la urnas”. En el acto estuvieron también presentes el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, que se presenta a la relección, y su antecesor, Manuel Robles.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha sido la encargada de cerrar el acto. “Este mitin es para Rubalcaba, vamos a ganar el 26 de mayo y te lo vamos a dedicar a ti, que has sido un gran ejemplo, que has entendido que una sociedad se la juega con la educación pública, de calidad, accesible a todos, es una fábrica de democracia”. Y ha añadido: “Vamos a pelear en la educación, y más en Madrid, donde se ha ido privatización y rebajando la calidad. No hay otra manera de ascender en la vida que la educación. Lo sabe muy bien la gente mayor, que saben que muchos no pudieron estudiar. Estamos orgullosos de la educación porque es un ascensor que nos permite ascender”.

