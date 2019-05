El Liceo se convierte en un ‘reality’

No habrá salto al mar desde un helicóptero, como el de Isabel Pantoja en Supervivientes, pero el montaje de la ópera Los pescadores de perlas, de Georges Bizet, convertirá el escenario del Liceo en un reality show. Esa es la peculiar puesta en escena que de la directora artística Lotte de Beer de la que fue la primera ópera del compositor francés que se hizo famoso por su afamada Carmen.Tenía 24 años, la escribió en un verano para presentarse a un concurso que ganó. Se estrenó en Paris, no se representó en muchas ocasiones y pasó más bien sin pena ni gloria. En el Liceo no se representa desde hace 56 años.

Tras el estreno en Paris, los autores del libreto, Eugène Cormon y Michel Carré, reconocieron que si hubieran llegado a saber que la composición de Bizet iba a ser de tal belleza musical se habrían esforzado más en el texto.

La historia que cuenta es un clásico: un triángulo de amor formado por dos amigos que se juramentan que nunca habrá disputas entre ellos por el amor de una mujer… hasta que se enamoran de la misma. El libreto es un tanto ridículo en comparación con el brillo de la música, según se destacó en la presentación de la función que se estrena hoy en el coliseo barcelonés. La directora del Liceo Christina Scheppelmann apuntaba que, de hecho, la simpleza del texto era un desafío a la puesta en escena.

Lotte de Beer, una joven holandesa directora de escena, traslada la historia del amor, los celos y la traición a un terreno abonado para ese tipo de tramas: un reality show que se rueda en una isla de Sri Lanka y el encuadre en el que se convertirá parte del escenario del Liceo. Cámaras de televisión perseguirán a los protagonistas de la ópera —Nadir, Zurga y Léïla— mientras que, detrás, en una gran esfera compartimentada en habitaciones, los telespectadores no se perderán un minuto de la acción a través de sus pantallas. El coro de los pescadores original de la ópera —que tienen un gran protagonismo— se convertirá en el coro de los espectadores del reality. “Tiene su complejidad poder dirigir el conjunto”, apuntaba Yves Abel que dirigirá a la Orquesta y los coros del Liceo. Aunque la puesta en escena adopta un lenguaje moderno, que persigue que las emociones sean muy reales, la versión que se verá en el Liceo quiere ser fiel al libreto original.

Y como ocurre en los programas de telerrealidad, las personas que participan son las que votan y escogen al personaje que será el líder y también serán las que votarán si la pareja ha de vivir o morir.

La soprano Ekaterina Bakanova debutará en el Liceo como la protagonista femenina en el papel de Léïla, la mujer por la que se enfrentan y disputan los amigos: Nadir —que interpretará John Osborn— y Zurga, por Michael Adams. En el segundo cast de la ópera, esos papeles los interpretarán Olga Kulchynska, Dmitry Korchak y Borja Quiza.