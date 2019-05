Artadi y Colau critican la veteranía de su contrincante Ernest Maragall

Los candidatos a alcalde de Barcelona en las elecciones municipales del próximo día 26 elevan el tono de sus intervenciones cuando apenas llevan dos días de campaña electoral. En las últimas horas, Elsa Artadi (Junts per Catalunya) y Ada Colau (Barcelona en Comú) han criticado la veteranía de su principal contrincante y líder en las encuestas, Ernest Maragall (ERC). El republicano ha pedido poner el énfasis en confrontar propuestas y mirar al futuro en lugar de recurrir a descalificaciones personales.

Primero fue Artadi, que aseguró el viernes en la noche que el republicano "claramente no es la opción de futuro para la ciudad". Y lanzó un dardo sobre la edad de Maragall, que tiene 76 años."Lleva desde 1965 trabajando en el Ayuntamiento, ya no es que no hubiera nacido, es que mis padres no estaban ni casado", afirmó en una entrevista a un medio de comunicación francés. Maragall ha respondido este sábado de manera tajante: "A falta de argumentos y propuestas se intenta situar el debate en el terreno de la descalificación personal. Ustedes me ven y juzgan si tienen base o no. ¿Tengo energía? Sí", ha dicho en un encuentro con las juventudes de su partido en Gràcia.

Este sábado, Colau no ha cuestionado la edad, pero sí ha afeado el hecho de de que el republicano lleve "40 años dedicándose a la política". "Es bueno que haya rotación en la política profesional. Yo estoy aquí puntualmente. Llevo cuatro años y digo que estaré cuatro años más. Pero no tengo la intención de quedarme siempre en la política profesional", ha declarado al tiempo que arremetía implícitamente contra Artadi.

La alcaldesa ha calificado de "grandísimo error" criticar a alguien "por ser demasiado joven o demasiado mayor". "Todas las edades tienen mucho que aportar a la política", ha asegurado Colau, que sí ha cuestionado que el alcaldable de ERC lleve "40 años dedicándose a la política profesional". Maragall respondió a Colau que "se equivoca al mirar atrás" y que debería "tener una ambición y solvencia que no ha sido capaz de ofrecer".

En la mañana, Maragall había participado en un mitin en el parque Joan Miró en el que ha explicado sus políticas en materia de inmigración e integración social. También ha presumido de la apuesta de Esquerra por incluir de personas de orígenes diversos en sus candidaturas. En la lista de Barcelona, sin embargo, el primer candidato con ese perfil está en la posición 16, lo que hace poco probable que sea elegido. Maragall también posó haciendo algunos toques de balón después de un partido entre miembros del partido y un grupo de jóvenes de la entidad social Darna, del Raval y que, por cierto, desconocían que participarían en un mitin electoral.