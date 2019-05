El PSOE denuncia al número dos de Díaz Ayuso por una trifulca al inicio de campaña

El concejal del PSOE en Alcorcón Miguel Ángel González ha denunciado al actual alcalde de la localidad y número dos del PP para la Comunidad, David Pérez, por una trifulca ocurrida anoche al inicio de la campaña electoral en la que el popular le llegó a tirar el móvil de un manotazo.

En un comunicado, el PSOE ha informado de que el edil ha acudido a una comisaría de Policía Nacional para interponer una denuncia sobre estos hechos, además de comunicar a la Junta Electoral la vulneración de la normativa electoral por parte del PP, "al utilizar un espacio asignado para el PSOE para la propaganda electoral".

Por su parte, el PP ha desmentido en una nota de prensa que haya habido agresión alguna a dicho concejal ni a ningún otro militante socialista y ha asegurado que quien fue "agredida" fue una militante y una concejal suya, presentando ambas una denuncia ante la Junta Electoral.

Los hechos ocurrieron en la tradicional pegada de carteles que daba inicio a la campaña electoral, donde ambos partidos coincidieron.

Desde el PSOE han señalado que minutos después de que varios de sus militantes hubieran pegado los carteles de su candidata, Natalia de Andrés, en los espacios habilitados para ello, militantes del PP, con el alcalde y su candidata del PP a la cabeza, Ana Gómez, empezaron a colocar su propaganda sobre la del PSOE instalada previamente.

Los socialistas han sostenido que dicha ubicación, situada en la confluencia de la calle Mayor con calle Nueva, estaba asignada para su formación, por lo insisten en que el PP estaba "vulnerando claramente la normativa electoral", motivo por el cual sus militantes y concejales se pusieron a grabar con sus móviles.

En uno de los vídeos, difundidos por el PSOE, se aprecia como uno de sus ediles, Miguel Ángel González, que grabó la escena, es increpado hasta que el actual alcalde le tira el móvil de un manotazo, momento en el que se forma una trifulca entre militantes y simpatizantes de ambos partidos.

Por su parte, la candidata a la alcaldía del PP, Isabel Díaz Ayuso ha dicho hoy en declaraciones a los medios: "No sé qué sucedió exactamente en esta madrugada porque no he podido hablar con mis compañeros, pero esto va a acabar en los tribunales porque hay una mujer que ha sido herida por ese concejal socialista, ha sido agredida con un teléfono móvil y después empujó a otra mujer cosa que también le va a acarrear otra denuncia a este señor". También ha dicho que lo importante es que se aclare lo sucedido, pero que en ningún caso agredir a una mujer está justificado.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram