Del Templo de Debob a la ‘sorpresa’ de Vox: los seis lugares elegidos para iniciar la campaña

Los partidos políticos dieron ayer el pistoletazo de salida a la campaña electoral de las elecciones autonómicas y locales del próximo 26 de mayo. Las formaciones eligieron diversos puntos de la región para hacer la tradicional pegada de carteles, con los que ya pueden pedir el voto para sus formaciones.

El Partido Popular optó por un mitin en el Templo de Debod. "Quedan 17 días para que Manuela Carmena deje de ser alcaldesa". Con estas palabras, el candidato al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, animó a sus simpatizantes a ir puerta a puerta y convencer a los electores que "el único proyecto de centro derecha es el PP". "No puede quedarse nadie en casa. Si salimos a votar somos más que la izquierda". Almeida anunció una bajada fiscal que devolverá a los madrileños 466 millones de euros y remató su intervención diciendo: "No tenemos que agachar la cabeza ni pedir perdón". La aspirante a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo convencida de que su partido seguirá gobernando Madrid, porque, según explicó, "somos los únicos que tienen un programa para los ciudadanos con mejores infraestructuras sanitarias, educativas y de transporte". Los madrileños, según Ayuso, no quieren ser tutelados ni dirigidos " como hace la izquierda".

El PSOE optó por un acto a las puertas de la Junta Municipal de Vicálvaro, en el que hubo un recuerdo emocionado para el exvicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. El candidato a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, aseguró que está “dispuesto y decidido a presidir el Gobierno de la Comunidad de Madrid”. “Aquí estoy, dispuesto y preparado, con respeto, sin ninguna arrogancia, pero con toda mi decisión de hombre veterano, con toda mi dignidad, para hacer cuanto sea capaz para responder a este desafío que me ha regalado la vida a través del PSOE”, dijo. Gabilondo se ofreció a la ciudadanía de Madrid para “procurar una mayoría”, pero insistió en que el cambio “solo será posible contigo, con cada uno de vosotros y de vosotras, solo será posible con vuestro apoyo, con vuestra movilización, emoción y compromiso”.

Pepu Hernández, en el mitin de Vicálvaro. DAVID EXPÓSITO

El aspirante al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, subrayó que “el pasado 28 de abril, Madrid llenó los colegios electorales, habló, votó, dijo ilusión, dijo futuro y se sacudió el miedo y años de letargo”, porque “más de medio millón de madrileños y madrileñas rebosó las urnas de socialismo” y le dijeron a Pedro Sánchez “estamos contigo mirando al futuro, escribiendo nuestro presente”, porque “no queremos que nadie decida por nosotros, no queremos retroceder en derechos, no queremos construir odio sino convivencia”.

Orcasitas esperaba bajo un sol de primavera la llegada de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y de Íñigo Errejón. Los candidatos a la alcaldía y la Comunidad de Más Madrid aparecieron en escena acompañados de Esther Gómez, concejal de Carabanchel; Clara Serra, número dos en la candidatura regional, y Félix López Rey, líder vecinal y en las listas municipales. “A mis 75 años me presento para revalidar la alcaldía”, dijo Manuela Carmena, que fue la última en intervenir. “Vengo a rendir cuentas, a que valoréis cómo lo hemos hecho”. Animados por la encuesta del CIS, que le da opciones de revalidar a Carmena y a la izquierda de sumar en la Comunidad después de 24 años de gobierno ininterrumpidos del Partido Popular. “Estamos muy cerca: si se vota bien, tenemos a Manuela de alcaldesa y un nuevo gobierno en la comunidad”, dijo Errejón. “Es posible, pero hay que movilizarse”, continuó el candidato regional desde la plaza de la Asociación de Vecinos de Orcasitas.

Carmena y Errejón, en Orcasitas. Víctor Lerena (EFE)

“En sus barrios [de derechas] no va a faltar nadie a votar. Que no falte nadie en los barrios del sur. Por eso hemos arrancado aquí”, explicó Errejón. El público gritaba: “Presidente, presidente”. “Hay que votar para que después de 25 años de saqueo saquemos al PP de la corrupción de la Comunidad de Madrid”, seguía el candidato regional. “Y que devuelvan la pasta”, agregó. Errejón respondió a la “ayusada” de hoy (en referencia a unos nuevos comentarios sobre el Orgullo de Madrid. Errejón llevaba una bandera arcoíris: “Quiero un Madrid Orgulloso”. Con Los Chunguitos sonando (el tema Me quedó contigo), Carmena despidió el acto: “He puesto mi vida a vuestro servicio porque desde hace tiempo os he elegido como una razón de mi vida”, concluía emotiva la alcaldesa en torno a las 21.00. Los simpatizantes aplaudían y se iban a cenar: “En un rato, nos ponemos a pegar carteles”.

Los candidatos de Ciudadanos al Parlamento europeo, Luis Garicano; al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y a la Comunidad, Ignacio Aguado. Luca Piergovanni (EFE)

Ciudadanos optó por el inicio de la campaña y la pegada de carteles en su sede, en la calle de Alcalá, cerca de la plaza de toros de Las Ventas. El candidato a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, mantuvo que comenzaba un periodo electoral en el que "los madrileños van a tener que decidir por una comunidad abierta, libre y competitiva o una región en la que [Pedro] Sánchez y sus socios de Podemos suban los impuestos y mantengan sus redes clientelares". Aguado apostó por "la gestión, la moderación y la honestidad" para que el Ayuntamiento y la Comunidad continúen siendo "el motor económico de toda España".

Begoña Villacís, la candidata al Ayuntamiento de Madrid, aseguró que llevaba esperando el momento del inicio de la campaña desde hacía cuatro años. "Tenemos el equipo mejor preparado, el que va a poner el foco en los problemas de los ciudadanos y que no se los va a crear como hacen otros". Villacis afirmó que se había recorrido la ciudad y que había hecho muchos kilómetros en estos años para conocer los problemas de los madrileños. "Hay que impedir otro gobierno de socialistas y populistas", concluyó.

José Ortega Smith y Rocío Monasterio, en Paracuellos del Jarama. inma flores

Vox dio inicio a su campaña con un pequeño acto para la prensa en una pequeña fábrica de muebles de Paracuellos del Jarama. Los líderes del partido justificaron la elección del sitio como un escenario representativo de "la España que madruga", un grupo de votantes que el partido ha querido ganar pero con el que hasta ahora ha tenido un escaso éxito. El partido mantuvo el lugar del acto en secreto hasta casi el último minuto. Cuando montó a los periodistas en un bus en el centro de Madrid y el chófer reveló que el destino era Paracuellos todo el mundo interpretó que habían elegido el sitio por ser el lugar de una matanza de militares nacionales a manos de republicanos durante la Guerra Civil, pero ninguno de los líderes del partido hizo referencia a esos sucesos. El director de la campaña, Iván Espinosa de los Monteros, justificó el misterio en que querían discreción con el pequeño empresario que les había cedido el lugar.

"Es un sitio un poco singular y distinto a donde los políticos suelen estar", dijo Espinosa. "Es la España que cada vez paga más impuestos y recibe menos servicios". en la fábrica ocuparon las sillas plegables del público una veintena de candidatos secundarios en las listas de la Comunidad y los candidatos a alcalde de algún gran municipio madrileño. La palabra la tuvieron las caras más conocidas, la candidata a la Comunidad, Rocío Monasterio; el candidato a la alcaldía, Javier Ortega Smith; el número uno en las listas al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé; y el presidente del partido, Santiago Abascal. No dieron detalles de sus propuestas pero sí adelantaron los temas de los que hablarán en los próximos dos semanas: bajada de impuestos, ahorro de gastos, seguridad ciudadana y limpieza en los barrios.

Madrid en Pie Municipalista, la candidatura que lidera Carlos Sánchez Mato al Ayuntamiento de la capital en las elecciones del 26M, inició la campaña en el distrito de Puente de Vallecas, donde reivindicó que se puede hacer política "de otra manera". "Vamos a hacer una campaña que va a ser la leche. Vamos a ilusionar a esta ciudad. Vamos a llevarnos por delante a todos esos y a todas esas que creen que los que partimos de abajo, los que andamos en los barrios, los que peleamos en los desahucios, los que luchamos por la gente sin buscar el hueco en las cámaras de televisión, no tenemos nada que hacer en esta sociedad", dijo Sánchez Mato antes de comenzar la pegada de carteles.

