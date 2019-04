La número cinco del PP por Gipuzkoa figura también en la lista de Vox en las municipales

La empresaria guipuzcoana Silvia García Baglietto se presentará en poco menos de un mes por dos formaciones políticas distintas. En las elecciones generales de este próximo domingo concurrirá en el quinto puesto de la lista del Partido Popular al Congreso por Gipuzkoa; en los comicios municipales del 26 de mayo lo hará en la candidatura de Vox en la localidad guipuzcoana de Irún. García Baglietto no había comunicado al PP su decisión de presentarse también con Vox, según han asegurado fuentes de la formación popular.

La candidatura del PP de Guipuzkoa, encabezada por Iñigo Arcauz, ha tenido conocimiento de que su número cinco se presenta al mismo tiempo con Vox cuando el Boletín Oficial de Gipuzkoa ha hecho oficiales las planchas de los partidos para las elecciones locales de mayo. García Baglietto figura en estas como tercera suplente por la formación que lidera Santiago Abascal. "No teníamos ni idea. Ha sido una sorpresa para nosotros", apuntan desde la candidatura popular. "Estoy disgustado con ella", reconoce a este diario Arcauz.

García Baglietto figura como independiente en la lista del PP y fue fichada por Arcauz por su perfil de empresaria "con experiencia en el campo de los riesgos laborales" y ser vascoparlante. Ya se había presentado con las siglas populares en las municipales de 2007 en Zarautz, municipio en el que reside, y ha militado en este partido hasta hace dos años, cuando decidió darse de baja "descontenta con la línea del partido", explica un representante del PP. La candidatura de Arcauz no adoptará ninguna medida disciplinaria contra la candidata porque no es militante de este partido. "No podemos hacer nada al ir como independiente, pero el gesto no nos ha gustado nada", afirma el cabeza de lista.

Se da la circunstancia de que García Baglietto es familiar de la candidata número dos del PP de Gipuzkoa, Pilar Elias, viuda de Ramón Baglietto, concejal de UCD en Azkoitia (Gipuzkoa) asesinado por ETA en 1980. Inicialmente, no iba a formar parte de la plancha del PP. El quinto puesto iba a ser ocupado por Maribel Ugarte, madre de un exdirigente de Vox en Gipuzkoa, quien finalmente renunció a entrar en el equipo de Arcauz por esta razón. Fue entonces cuando Arcauz, designado directamente por Pablo Casado para liderar la lista de Gipuzkoa al Congreso, ofreció a García Baglieto completar la candidatura.