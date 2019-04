Oportunistas, populistas pop, actores... las perlas de Garrido contra sus nuevos compañeros

FOTO: Albert Rivera (i) y Ángel Garrido, en julio del año pasado, cuando todavía no imaginaban que iban a unir sus destinos. / VÍDEO: La presentación de Garrido como número 13 por Ciudadanos en las autonómicas de mayo. @angelgarridog / atlas

Ángel Garrido ha anunciado este miércoles su fichaje por Ciudadanos. Una bomba silenciosa que ha estallado en la sede del PP a cuatro días de las elecciones. El candidato popular al Gobierno, Pablo Casado, no sabía nada. Se ha enterado por la tele. Ahora que se incorpora por sorpresa al partido que dirige Albert Rivera, repasamos lo que Garrido ha dicho estos últimos años sobre sus nuevos compañeros:

Oportunistas. "El oportunismo de Ciudadanos no tiene límites. Según les convenga para su discurso, traen a la Asamblea de Madrid asuntos que no son competencia de las Comunidades Autónomas. Es decir, trabajan para su titular y no por los madrileños". (Pleno en octubre de 2018).

Tonto útil. Esta mañana aparecieron juntos y sonrientes Garrido e Ignacio Aguado, el líder de Cs en Madrid, pero hace no tanto las tuvieron tiesas. Garrido acusó a Aguado de someter al PP al un linchamiento político y aprovecharse de la corrupción que cometieron otros de su partido para atacar a Cifuentes. Remató el argumento con contudencia: " (Aguado es ) el tonto útil de la izquierda, el que está haciendo el caldo gordo seguramente con la intención de que algún día gobierne". (Rueda de prensa tras Consejo de Gobierno, enero 2018).

Incoherentes. "Ustedes apoyaron decisivamente a tumbar el Gobierno de España del PP que había dado un paso claro en esta materia para apoyar que llegara el Partido Socialista y luego cuando hacen caer ese Gobierno y llega otro que ataca la gestación subrogada vienen a quejarse a esta Camára al PP, a usted le parece que eso tiene una mínima coherencia". (Pleno octubre de 2018).

Populistas pop: "Aquí en este Parlamento (de Madrid) al populismo le separa un pequeño pasillo. Por un lado está el populismo heavy (señala a Podemos) y por otro el populismo pop (Ciudadanos). Pero populismo al fin y al cabo. Eso es lo que ustedes están haciendo. (...) Ustedes lo que hacen es un salto superior al populismo pop, que es prescribir el futuro que afortunadamente no va a ocurrir".

Secta. En la Asamblea: "No sé si ustedes creen que en la nueva política los partidos son monolíticos y todo el mundo piense exactamente igual que los demás como si fuera una secta. En mi partido eso afortunadamente no lo es y eso me recuerda a otros tiempos. Ustedes van en muy mala dirección". (Octubre 2018)

Copy and Paste. Cuando Albert Rivera presentó la limitación de mandatos, Ángel Garrido pensó que le robaba la idea a Cristina Cifuentes, de quien fue número dos hasta que ella presentó su dimisión acosada por el escándalo del máster que nunca hizo. Garrido tiró de ironía en Twitter y adjuntó una foto de dos teclas (Copy and Paste, copiar y pegar) como burla al programa de C's. (Twitter en agosto de 2017)

Melodramáticos. "En Ciudadanos hay mucha gente con vocación de actores y actrices. Se les da muy bien el docudrama y la ciencia ficción". (Asamblea en marzo de 2017).

Caricias al PSOE. Garrido, en junio del año pasado, pensaba que votar por Ciudadanos era "no saber por qué se apuesta porque puede ocurrir cualquier cosa". A su juicio, hacían "caricias al PSOE y erosionaban al PP", lo que derivaba en que Pedro Sánchez pudiera "gobernar con radicales e independentistas". (Desayunos Europa Press en junio de 2018).

¡En realidad son de Podemos! Escribió en un tuit: "Para todos los votantes de @Cs_Madrid: Ciudadanos se abstiene en @asambleamadrid, para que el modelo de FAMILIA en la @ComunidadMadrid, sea...¡el de Podemos!. El #Tripartito de izquierdas vuelve a retratarse. (Twitter febrero de 2017)

Jueces de todo. "Respetamos los procesos judiciales. Ciudadanos, en cambio, quiere ser juez y parte, porque parece que de espías algo saben ellos". (Asamblea de Madrid en diciembre de 2016)

Dudas sobre su financiación. "Alucinantes las declaraciones en Comisión de Alberto Ganga sobre cómo se conforman las candidaturas en Ciudadanos. #FinanciaciónCiudadanos".

Chupacámaras. Las Administraciones buscamos soluciones para las instalaciones de Canal y Ciudadanos se molesta por no tener protagonismo. #PlenoAsamblea. (febrero de 2017)

