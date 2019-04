Ciudadanos ficha a Ángel Garrido, expresidente de la Comunidad de Madrid

Ángel Garrido, expresidente de la Comunidad de Madrid. En vídeo, la presentación de Garrido como candidato del PP a las europeas el 1 de abril. ÁLVARO GARCÍA / EP

Aún con ficha de militante del PP y con su nombre como 'número 4' en las listas de los populares las europeas, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha comparecido en una rueda de prensa para anunciar al mismo tiempo a los votantes y los miembros del que hasta ahora era su partido que se pasa a las filas de Ciudadanos. En lugar de asistir a un acto que tenía previsto en la región y que canceló excusándose por enfermedad, aparecía ante las cámaras pasadas las 13.30 para anunciar que irá como 'número 13' en la candidatura de Ignacio Aguado a la presidencia de la Comunidad. El propio Pablo Casado, líder del PP, se enteraba en esos momentos.

Se trata de un movimiento de última hora, aunque según Garrido, no ha sido una decisión "en caliente". Garrido aparece ahora mismo como 'número 4' en las listas del PP para las elecciones europeas, publicadas hoy en el Boletín Oficial del Estado. Su nombre no figura sin embargo en la lista de Ciudadanos, ni siquiera como suplente, a las elecciones autonómicas, también conocidas hoy. Una vez publicadas en el BOE (las europeas) y en el BOCM (el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, donde aparecerán las regionales y municipales), existe un plazo para subsanar errores y realizar cambios: las candidaturas oficiales se proclaman el 29 de abril y, ya definitivas, serán publicadas en los Boletines Oficiales Provinciales el 30 de abril.

"Difícilmente se me pueda acusar de irme por no tener un sitio. Me vengo aquí por convicciones. Procuro no tomar decisiones en caliente y honestamente creo que quería seguir en política, porque me gusta, lo quería hacer en un sitio donde me sintiera cómodo. El partido de centro liberal por antonomasia. He aceptado decisiones de los demás aunque a veces no las entendía. Estoy seguro que algunos compañeros del PP no la entenderán pero tendrán que respetarla", ha afirmado Garrido, quien, tras sustituir en la presidencia a Cifuentes en mayo de 2018, quedó desplazado como cabeza de lista al elegir Pablo Casado a Isabel Díaz Ayuso.

Entre sus excompañeros populares, sorpresa. Casado se enteraba a la vez que la prensa en la caravana de campaña, después de un mitin en Sevilla, y eso pese a que este mismo martes por la tarde mantuvo una reunión con Garrido en Génova, informa Natalia Junquera. En el PP, hay quien habla de “transfuguismo” por el fichaje y fuentes del partido recalcan que este mismo lunes firmó el documento para ser número 4 del PP en las listas europeas. Un alto cargo del partido, también sorprendido, intentaba minimizar la importancia del movimiento: "Garrido no es ni Teo [García Ejea, secretario general] ni Maroto [secretario de organización]. ¿A quién le interesa lo que hace Garrido?".

Garrido ha detallado que este mismo miércoles presentará la petición de baja como militante -ha anunciado su cambio de partido en rueda de prensa, sin haber hecho ese trámite antes y tras haber firmado la declaración jurada para la Junta Electoral como candidato a las europeas con el PP- y posteriormente solicitará el alta en Ciudadanos. "Esto es como una mascletà, petardo gordo al final", dicen fuentes de la dirección de Cs.

En Ciudadanos dan por seguro que contarán con Garrido en la Asamblea en la próxima legislatura (va en el puesto 13 y barajan lograr al menos el doble). "Para ganar tienes que incorporar en tu equipo a los mejores y desde luego Ángel es uno de los mejores. Aporta experiencia, moderación, aporta un profundo conocimiento de la Administración porque ha sido presidente durante cuatro años de una legislatura convulsa", ha dicho Aguado en la rueda de prensa en la que ha presentado a Garrido como miembro de su equipo.

"He decidido incorporarme a la candidatura de ciudadanos para la asamblea. Son muchas las razones para eso, lo de hoy por hoy representa los valores del centro liberal en los que siempre he creído. Moderación, diálogo y concordia. Llevo casi 30 años militando en el PP. la decisión no ha sido fácil, son muchos los proyectos compartidos, muchos lazos que no son sencillos de cortar pero era la única opción", ha dicho Garrido. El expresidente popular ha repetido que Ciudadanos es el partido que representa "el centro".

Errejón carga contra "regeneración" de Ciudadanos

"Se confirma que Cs renuncia a un proyecto de regeneración. No solo tienen ya el discurso de Esperanza Aguirre, ahora también tienen... ¡al candidato de Aguirre! Ya solo les falta la gaviota y el himno. El PP, descompuesto, abandona a Ayuso y sus ocurrencias", ha valorado el candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón.

"Fue cosa de dos. Surgió en los últimos días. Para mí ha sido un proceso de maduración. Le agradezco a Aguado el cariño con el que me han acogido. Sentirse querido donde trabajas es importante. Yo no calibro las cosas por si retrocedo o avanzo. Fui presidente de la Comunidad de Madrid y no sé si es un retroceso, lo importante es hacer las cosas bien. Para mí es igual ser presidente que diputado raso, donde quiera Ciudadanos ponerme", añadió Garrido.

