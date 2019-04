Libros de poesía de Meritxell Batet, Constituciones firmadas por Cayetana Álvarez de Toledo y puntos de libro de Laura Borràs

La jornada empezó lluviosa pero las candidatas por Barcelona ya estaban listas para mezclar sus mensajes políticos con rosas y libros. Algo así, como "Bona diada de Sant Jordi pero vótame a mí". La más tempranera fue la socialista Meritxell Batet. “Hoy es un día especial y hay que celebrar la fiesta del libro. He pensado que la mejor forma de hacerlo es regalar libros a mis adversarios políticos en campaña. Los he escogido yo. Son todos de poesía porque parece que la poesía está más aparcada en el mundo de las letras y hay que potenciarla más”, apuntaba la candidata. Digue'm la veritat sobre l'amor, de W. H. Auden, es el libro que ha escogido para Laura Borràs; para Inés Arrimadas ha optado por una antología de Federico García Lorca, para Gabriel Rufián Vent d'Aram, de Joan Vinyoli; para Cayetana Álvarez de Toledo, Desglaç, de Maria Mercè Marçal y para Jaume Asens, El lament d'Europa del Francesc Vélez.

Batet empezó el paseo en la parada de los socialistas de Rambla de Catalunya con caramelos y libros de cabecera socialistas, no faltaba el Manual de Resistencia de Pedro Sánchez o el de política más cercana de Jaume Collboni, Imaginem Barcelona. Entre saludo y saludo, encuentro con el ex presidente de la Generalitat, José Montilla.

Un poco más abajo del paseo y cuando el sol empezaba a asomarse entre las nubes era la candidata por Barcelona de Junts per Catalunya, Laura Borràs, la que no ponía reparo alguno a sacarse selfies con todo aquel que se lo pidiera previa entrega de un punto de libro con fondo amarillo: “Un altre Sant Jordi sense vosaltres. Fem que sigui l’ultim. En el puesto de JuntsXCat también libros de política y por políticos –Escolta Europa, de Carles Puigsmont, El quadern suís de Quim Torra y o 34 dies de tardor i 1 de primavera, de Borràs – y una televisión en la que aparecían en bucle las ruedas de prensa e intervenciones en mítines de los candidatos de esa formación desde la cárcel de Soto del Real. No todo el mundo sabe bien quiénes son los candidatos: ¿Quién es?, preguntaba una mujer a su amiga. “Laura Borràs, la de Esquerra”.

Y en la esquina de Rambla de Catalunya con Gran Via, la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, firmaba y regalaba ejemplares de la Constitución. “Por una España de ciudadanos libres e iguales. Con afecto, Cayetana”, se leía en uno de los ejemplares. Rosas y panes de sant Jordi eran otros obsequios de la caseta popular en la que también firmaba Josep Bou, candidato del PP al Ayuntamiento de Barcelona, ejemplares de su libro Barcelona es España.

El paseo de Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos el 28-A, fue largo, casi dos horas y media, desde Enric Granados hasta Passeig de Gràcia con la Gran Vía, para dar su apoyo a la Diada de Sant Jordi, una jornada que su partido propone desde hace tiempo y sin éxito que sustituya al 11 de Setembre como día nacional de Cataluña. La líder de la oposición compró Yo Julia, de Santiago Posteguillo. Sin el menor incidente y entre la indiferencia generalizada de los ciudadanos, Arrimadas saludó a una decena de personas que se le acercaron y, de paso, se hicieron con ella una fotografía.

Una jornada en la que la afirmación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de su voluntad de internacionalizar el proceso soberanista no provocó gran debate entre los candidatos al 28 A: “lo que toca es que las fuerzas políticas españolas y catalanas nos sentemos a hablar”, comentó Batet. La candidata del PP le afeó al presidente “contaminar" la festividad de Sant Jordi aunque a renglón seguido no dudó de calificar el nacionalismo con “la peste”. En cambio, Borràs lamentó que Pedro Sánchez afirmara en el debate televisivo del lunes que en Cataluña hay un problema de convivencia.