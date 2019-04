Henríquez de Luna ficha por Vox tras su abrupta salida del PP madrileño

"Hoy quiero hacer público que, después de varios días de reflexión y retiro interior, he decidido volver a levantarme y alzar la VOX". Así, con un mensaje en Twitter, ha confirmado Íñigo Henríquez de Luna (Madrid, 54 años) su ingreso en el partido ultraderechista. Al que fuera portavoz municipal de los populares en el Ayuntamiento de Madrid (y también en la Asamblea regional) y hombre de confianza de Aguirre y senador, le dijeron la semana pasada que no encajaba en el nuevo PP.

“En el Partido Popular no se han portado bien conmigo”, contaba a EL PAÍS antes de que arrancase la Semana Santa. A la pregunta de si seguiría votando al PP tras su salida del partido, Henríquez de Luna respondió: “Con este panorama, se abren otras opciones”. Cuatro días después, esa opción es Vox. La formación ultraderechista anunció sus cabezas de lista la semana pasada: Rocío Monasterio para la Asamblea de Madrid y Javier Ortega Smith para el Ayuntamiento.

Este domingo, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado un mensaje a Henríquez de Luna: "Le deseo todo lo mejor y sé que una persona cuando dedica muchos años de su vida a un partido es precisamente esa persona la que tiene que estar muy agradecida al partido". Henríquez de Luna lleva en el PP desde sus orígenes: en 1983 se afilió a Alianza Popular. En el año 2000 recogió su primer acta de edil en Madrid.

Henríquez de Luna "tiene todo el derecho a pasarse a Vox, tiene todo el derecho a buscarse un nuevo trabajo después de 28 años como cargo público", ha dicho el candidato popular a la alcaldía José Luis Martinez Almeida, que compartía acto en la Plaza Mayor con Díaz Ayuso, que ha considerado que la marcha de Henríquez de Luna a Vox no daña las expectativas de voto en Madrid al PP: "Creo que a estas alturas no. Tras 28 años no", ha dicho Díaz Ayuso.

