La residencia Los Nogales amenaza con querellarse contra el denunciante de maltrato

El presidente del Grupo Los Nogales, Pascual Berlanga, ha explicado este lunes que está estudiando querellarse por injurias contra Francisco Polonio, que denunció ante la Fiscalía el maltrato en la residencia Los Nogales Hortaleza. Polonio grabó las vejaciones que realizaban a su madre con una cámara oculta. A pesar de las pruebas, desde Los Nogales han dicho que el denunciante está vertiendo "mentiras sobre mentiras" y afirmaciones "rotundamente falsas" en los medios. Polonio ha respondido en EL PAÍS: "No tengo miedo a esa querella, porque yo digo la verdad. Y si es verdad que los ancianos están bien cuidados en esa residencia, que enseñen todas las quejas y denuncias que tiene. El mío es un caso entre miles. La propia Comunidad ha comprobado que no trasladan las quejas a la Consejería de Políticas Sociales y Familia, como están obligados".

Este último extremo fue confirmado por el Gobierno regional, que propone una sanción de 600.000 euros para el centro y la inhabilitación de su directora por cinco años. En declaraciones a Europa Press, Berlanga ha señalado que en Los Nogales llevan trabajando "afortunadamente trabajando sin problemas desde hace 40 años" y que siempre han contado con el respaldo de autoridades y familias. "Hoy mismo hemos recibido diez nuevos ingresos. Yo creo que tenemos demostrada de sobre la confianza en nuestras residencias".

Sin hacer mención a los vídeos, Berlanga ha reiterado que ha despedido y emprendido acciones judiciales contra tres trabajadores que supuestamente han maltratado a algunos ancianos. También se personarán como acusación en el caso judicial que investiga el maltrato físico y psicológico a dos ancianas en Hortaleza y ofrecerán toda la documentación a las autoridades. Y ha criticado al denunciante: "Si yo tuviera en un día a mi madre maltratada continuamente, como dice él, no esperaría ni un día para sacarla del centro y no esperar meses".

"Yo no podía sacar a mi madre por muchos motivos", ha respondido Francisco Polonio, que gracias a una cámara oculta obtuvo imágenes de como vejaban a su madre en la residencia. "Mi madre estaba ingresada gracias a una plaza concertada y dependía de la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid ponía muchas trabas para cualquier cambio, además de que la lista de espera es muy larga. Un expediente de este estilo puede tardar más de un año. Y además hay que esperar mucho para conseguir plaza en otra residencia", ha explicado.

Polonio, un abogado de 59 años, consiguió una plaza concertada para su madre por la que pagaba unos 1.100 euros al mes. Mientras, el Gobierno regional pagaba al centro otros 55 euros al día por la misma plaza. En total, unos 2.700 euros al mes. "Ellos quieren defender su negocio a toda costa. Nunca han sido capaces de reconocer que no pueden cuidar a ancianos con tan poco personal", ha dicho Polonio.

El denunciante también ha criticado las pocas inspecciones que se realizan en este tipo de centros de mayores: "La Comunidad de Madrid no ve nada. Para ver una cosa hay que estar allí 24 horas. Las inspecciones no valen para asegurar que ahí está todo en regla. Estando un rato no se ve lo que pasa. Y mucho menos si te han avisado previamente de que te van a inspeccionar, como parece que pasa".

Seis días después desde que saltara el escándalo, el Gobierno regional sigue sin saber si alguna de las tres personas que aparecen en el vídeo de los maltratos (Mónica Moya Pérez, Bryan Israel Noboa Calle y María Josefa Trueba López) están trabajando en alguna residencia concertada de la región.

