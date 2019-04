¿Están los mayores seguros en las residencias?

Lucía Franco / David Vázquez

La televisión de la recepción emite imágenes de residentes disfrazados que lo pasan bien en una fiesta de carnaval. Una anciana sale de un ascensor, y señala a la televisión de plasma con su bastón: “Esto es del año catapún. De las que salen solo conozco a una, y ya muy viejita”.

Los primeros sorprendidos por las imágenes que se han conocido esta semana en las que tres trabajadores de este centro agreden e insultan a residentes son los vecinos. Puri paseaba por el barrio de Hortaleza ayer por la mañana de la mano de dos amigas. Las tres vienen hablando precisamente de Los Nogales. “Yo esta residencia incluso la recomendaba a mis conocidas. Te vas a tomar un café allí y está todo tan limpio y tan bien… Yo tengo una amiga dentro, pero ella no ha tenido ningún problema porque se puede valer por sí misma”. El problema, explica la vecina, estriba en las personas dependientes.

Vivir en Los Nogales (350 plazas) cuesta más de 1.800 euros al mes. A cambio, los residentes disfrutan de estancias compartidas, salón de juegos, terrazas donde tomar el sol, comedores con menús preparados por nutricionistas y salas para ejercitarse con fisioterapeutas y animadores. Como servicios adicionales que se pagan aparte, pueden optar a peluquería, podólogo y masajes.

Las habitaciones están limpias y ordenadas. Nada hace pensar que en este lugar puedan darse situaciones como las que se han podido ver esta semana. Carlos es vecino del barrio desde hace tantos años que, cuando se presenta, siempre hace la misma broma: “Cuando yo nací los niños no existían”. Él es partidario de no meter a todos los trabajadores en el mismo saco: “Por tres trabajadores no se debería juzgar a todos los que están allí dentro. Yo vivo enfrente y nunca hemos tenido el más mínimo problema”. La rutina en Los Nogales no dista de la de cualquier residencia. Las personas mayores que viven aquí se ponen en pie a primera hora de la mañana, cuando con la ayuda de una auxiliar —quienes los necesitan— se lavan y se duchan para estar aseados el resto del día.

En una mesa que hay frente a la entrada está el comunicado del comité de empresa. “Queremos recalcar la labor de los trabajadores y su vocación por los mayores y el poco reconocimiento que reciben de la sociedad”. Una empleada del centro sostiene lo mismo: “Al final, por tres malos profesionales contra los que la residencia ya se ha personado pagamos todos”.