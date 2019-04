El Parlament rechaza renunciar a la vía unilateral

El Parlament ha rechazado este jueves el punto de una moción impulsada por Catalunya en Comú en la que instaba al Pleno a renunciar a la vía unilateral. El documento ha sido desestimado al sumar sus votos todos los diputados independentistas -70 escaños pero solo votan 65 votos porque cinco encausados en el procés no votan- frente a 63 del resto de la cámara. El bloque contrario a la secesión suma en global 65 diputados pero no se ha contabilizado el voto de un diputado popular y la diputada Conchi Abellán, de Catalunya en Comú, que sustituye a Elisenda Alamany, aún no ha tomado posesión de su escaño. En cualquier caso, en caso de empate las mociones decaen.

Los comunes han elevado al Pleno el texto con tres puntos -el tercer subapartado contenía 20 puntos- sobre los grandes consensos del país. El punto más polémico es el de la unilateralidad en la que los republicanos han vuelto a pronunciarse a favor pese a que Oriol Junqueras, en una carta a la militancia, había llamado al diálogo. En la misiva, el republicano pedía no "fijar líneas rojas" para evitar una victoria de la alianza de las tres derechas pero a la vez, en un juego contorsionista, avisaba de que no se podían conceder “regalar cheques en blanco al PSOE, que actúen como líneas rojas para una verdadera democracia en Cataluña”.

Paralelamente, la cámara ha aprobado renunciar a la aplicación del artículo 155 como vía para solucionar el conflicto soberanista: los comunes, Junts per Catalunya y Esquerra (68 votos) frente a PP y Ciudadanos han votado a favor de mantenerlo (39). Por una vez, los socialistas y la CUP han votado a la par y se han abstenido (17). Los socialistas se han abstenido también en la votación en favor de hacer una auditoria de la institución monárquica y depurar responsabilidades y en la retirada de las medallas de Billy el Niño.

Jéssica Albiach, líder de los comunes, pide a ERC que deje de hacer de CiU y al PSC de sucursal del PSOE

Los comunes han sido acusados por el resto de fuerzas parlamentarias de presentar esta moción con fines electorales y de haber llevado al pleno su "programa electoral". Su presidenta parlamentaria, Jèssica Albiach, ha defendido en cambio que los comunes han presentado a la cámara "unas cuestiones de mínimos" porque "ya es hora de la claridad y la valentía". En este sentido, ha reclamado a ERC "que no haga de Convergència i Unió" y al PSC que no actúe como "la sucursal del PSOE".