Grau afirma que los relojes se los regalaron familiares que no identifica para evitarles un linchamiento social

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, que se sienta en el banquillo de los acusados por aceptar supuestamente dos relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y abonar la diferencia con dinero en efectivo, ha negado que se los regalase el empresario y sostiene que ambas joyas fueron obsequios de familiares que no ha querido identificar para evitarles "la persecución inmisericorde" y el linchamiento mediático del que es víctima.

La Audiencia de Valencia juzga a Grau como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales y cohecho pasivo por lo que la Fiscalía le pide una pena de seis años de prisión y el pago de una multa de 75.000 euros. Para el contratista municipal Urbano Catalán, accionista del grupo Transvia, pide un año de cárcel por cohecho al ser, presuntamente, el que hizo los obsequios. La suma del valor de los dos relojes recibidos supuestamente del empresario, un Breguet Classique y un Piaget Polo, así como la diferencia en metálico que Grau aportó, asciende a un total de 42.505 euros.

El expolítico del PP ha insistido en que los dos relojes de oro fueron regalos de familiares suyos, a los que no ha querido identificar a preguntas del Ministerio Fiscal. "Como usted comprenderá no voy a meter a nadie de mi familia a que sea perseguido mediática, judicial y financieramente. Es irrelevante el nombre y los apellidos. No voy a colgarle el sambenito a un ser querido mío", ha respondido.

Grau ha negado que tuviera relación con Urbano Catalán, al que conocía de vista. "El primer café que me he tomado con él", ha dicho, "ha sido aquí abajo en un receso [del juicio]". Pero nunca se ha reunido ni hablado con él, ha dicho del responsable de Transvia, grupo adjudicatario de varios contratos municipales en el tiempo que Grau ocupó cargos relevantes en el Consistorio.

Transvía recibió, entre otras adjudicaciones municipales, una de 2011 en la que intervino Grau como miembro de la Junta de Gobierno. Se trató del contrato para el "servicio de gestión y ejecucion de fiestas y conmemoraciones para personas mayores", adjudicado por 625.748 euros, IVA incluido.

Según el exedil, investigado también en el caso Taula, abierto por el presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP de Valencia, fue a la joyería Rabat, donde habían sido comprados ambos relojes, a cambiarlos por otros más caros y abonó la diferencia con el dinero en efectivo que guardaba en su casa de las consultas médicas que pasaban tanto él como su primera esposa.

El empresario Urbano Catalán ha declarado a continuación de Grau que no ha regalado "jamás" ningún reloj ni al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau "ni a nadie del Ayuntamiento". En este sentido, ha afirmado que no conoció al exdirigente del PP hasta la semana pasada.

Catalán ha explicado que todas las piezas que adquirió en la joyería Rabat eran para familiares, socios y trabajadores por su jubilación pero que "jamás" ha regalado relojes ni a Grau ni a ningún político Y ha añadido que cuando estalló el caso llamó a la joyería para exigir explicaciones que, según ha apuntado, nunca recibió.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia decretó a principios de 2018 la apertura de juicio oral contra Grau -también investigado en el conocido como caso Taula-.y Catalán por presuntos delitos de blanqueo de capitales y cohecho impropio. El Ministerio Fiscal solicita para el que fuera durante años segundo del Gobierno de Barberá una pena de seis años de prisión y el pago de una multa de 75.000 euros, mientras que para el empresario reclama un año de cárcel.