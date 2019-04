“Vamos a ser más maricones y lesbianas que nunca”

“Acercaos, acercaos, que no somos de la conferencia episcopal. Acercaos, que no os vamos a curar”. Varios centenares de personas se concentraron y besaron este sábado en la plaza de Pedro Zerolo. La Besada, convocada por los colectivos LGTBIQ Cogam y Kif-Kif, era la reacción a las terapias para supuestamente curar la homosexualidad, ofrecidas de manera ilegal y clandestina por el obispado de Alcalá de Henares y desveladas por eldiario.es.

"Lo que quiere hacer la Iglesia con nosotras no está bien", clamaban desde el medio de la plaza los convocantes. "Lo que hay que curar es la Lgtbfobia de la Conferencia Episcopal. Esto afecta a toda la Iglesia", continuaban. Hacían referencia al "apoyo y cariño" mostrado por la Conferencia al obispo homófobo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, de 71 años.

"No nos van a curar porque vamos a sacar nuestra pluma y ser más maricones, más lesbianas, más trans, más bisexuales... que nunca". El público aplaudía. Junto a los representantes de los colectivos LGTBIQ, la vicealcaldesa Marta Higueras; las socialistas Carla Antoneli y Puri Causapie; y el diputado por Podemos de la Asamblea de Madrid, Eduardo Rubiño."Estas pseudo terapias son ilegales en la Comunidad de Madrid", remarcó Antoneli, "aunque el PP no ha puesto en marcha la Ley contra la Lgtbfobia".

Banderas arcoiris y del colectivo trans ondeaban en la plaza que no dejaba de aplaudir, cantar -un coro entonó armoniosamente Born this way de Lady Gaga (título que se podría traducir por Así nací)- y vitorear ("No más pasta a curas pederastas"). “Tenemos muchas elecciones por delante y hay muchos que se preseentan que también quieren curarnos o meternos de nuevo en los armarios. No lo olvidéis a la hora de votar”, agregaron los convocantes.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram