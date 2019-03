Puig responde a Aznar: “Tenía la oportunidad de pedir perdón por Gürtel y la corrupción que propició”

Las intervenciones cargadas de intencionalidad del expresidente de Gobierno José María Aznar no suelen pasar desapercibidas ni en los titulares de prensa ni entre sus adversarios políticos. El antiguo líder del PP afirmó el pasado miércoles en un mitin de precampaña en Valencia que la Comunidad Valenciana se juega "ser un barrio secundario del nacionalismo catalán". Aznar siguió la línea programática marcada por la derecha e instó a los valencianos "a decir no a más manipulaciones ni culturales, ni lingüísticas, ni educativas, ni históricas". El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha respondido este mediodía a estas palabras a preguntas de los informadores: "Lo que no es la Comunidad es Barrio Sésamo" y lo que pretende la autonomía es "olvidar para siempre lo que significó el aznarismo y el PP".

"El señor Aznar siempre se retrata en su mejor versión, él es así, lo que es evidente es que la Comunita Valenciana, afortunadamente, quiere olvidar para siempre lo que significó el aznarismo y el PP de la Comunitat Valenciana", ha agregado. "Tenía una nueva oportunidad para pedir perdón a los valencianos por Gürtel, por toda la corrupción que él en gran medida propició y protagonizó. Que no venga a insultar la inteligencia de los valencianos, aquí todo el mundo es bienvenido, pero, por favor, que no nos falten al respeto".

Puig ha hecho estas declaraciones durante su visita con el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, a la Universitat de València con motivo del 520 aniversario de la institución que se celebra este año. Ambos han mantenido un encuentro con destacadas mujeres universitarias en que se abordará los retos de la mujer en el sistema universitario.