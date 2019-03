Récord de visitas al portaaviones ‘Juan Carlos I’ en Getxo

"Impresionante la cubierta, y el hospital, impresionante". Juan Carlos Pérez de Olalde y sus tres hijos no daban crédito. Han estado esperando dos horas y cuarto, pero al final han logrado colarse en la superestructura del portaaviones Juan Carlos I. Ellos han tenido suerte y han sido cuatro de los 3.000 que este domingo han podido visitar el buque insignia de la Armada Española, atracado en el muelle de cruceros de Getxo, cerca de Bilbao. El sábado fueron 7.500 más, que lograron un nuevo récord de visitas en un día. El anterior lo tenía Motril, con 7.000 personas. El problema es que otras 3.000 se han quedado sin poder subirse al portaaviones que zarpa la tarde de este sábado, razón por la cual solo hay visitas por la mañana.

"No se mueve nada", decía Imanol, uno de los hijos de Juan Carlos Pérez. Lo que más le ha alucinado es poder tocar los cazas, el helicóptero de la cubierta, las bodegas cargadas de aviones y que muchos de sus tripulantes les explicaban con amabilidad cualquier duda que tenían, desde cuántoz tanques caben, a cuánto consumen los motores del gigante de acero, o los aviones de despegue vertical como el Harrier. No sabía dónde mirar. A las 13.30, cuando han logrado bajar del buque después de ver todos sus secretos visibles, se ha percatado de que muchos niños como él se han quedado en la cola, y no van a poder subirse pese a haber madrugado y peregrinado hasta el muelle en coche, en metro e incluso andando.

ampliar foto Buque Juan Carlos I atracado en el muelle de cruceros de Getxo FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

La Armada española ha publicado un tuit en el que dice: "solo podemos daros las gracias por el cariño recibido en Getxo". "Sentimos si alguien se ha quedado sin visitarlo; pronto volveremos con otra de nuestras unidades más insignes. ¡Gracias!". "Vamos a venir más", aseguraba uno de los tripulantes a quien se lo preguntaba. "Después de esta acogida vamos a venir más a menudo", aseguraba convencido debajo de una gorra.

Este jueves el portaaviones que estaba participando en las maniobras Sirio, llegará a Rota, su base. Pero este fin de semana habrá hecho historia en el puerto de cruceros de Getxo, a unos 15 kilómetros de Bilbao. Y eso que el viernes no fue bien recibido. El Ayuntamiento de Getxo, incluido el concejal del PSE, no así los del PP, criticaron con dureza su llegada. Numerosos colectivos antimilitaristas escenificaron que se trata de máquinas de matar, y que con el coste de un solo portaaviones se pueden construir siete hospitales.

El presidente del PP, Pablo Casado se ha felicitado por el éxito de público del portaaviones en un acto político en Vigo. "Resulta que los del partido socialista dijeron que no entrara en el puerto de Getxo, que no era bienvenido. El PSOE no quiere que nuestra Armada entre en Getxo. Han hecho el ridículo, ha habido dos kilómetros de colas. La España real es mucho más lógica de lo que dicen las redes sociales, ese ruido".