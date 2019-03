Arrimadas acudirá a la junta electoral para que retire los lazos amarillos de los ayuntamientos

Inés Arrimadas, la líder de la oposición en Cataluña, ha asegurado este sábado al mediodía que acudirá a las juntas electorales de zona para retirar los lazos amarillos de los ayuntamientos. En un acto celebrado en el municipio de Vilafranca del Penedès, la líder de la formación naranja criticó que el consistorio de Vilafranca, gobernado por el PDCat en coalición con el PSC, exhiba lazos amarillos: “Quedan muchos edificios que siguen con propaganda, como el Ayuntamiento de Vilafranca donde gobiernan los socialistas, por lo tanto, seguiremos yendo hasta el último rincón de Cataluña siendo los defensores de la libertad y la democracia”.

Arrimadas arremetió contra el gobierno de Pedro Sánchez afirmando que “discrimina” a los constitucionalistas: “Ellos podían haber hecho el requerimiento antes desde las subdelegaciones del gobierno pero no lo han hecho para no molestar a sus socios separatistas”. La líder de la formación ha añadido que la nueva pancarta de Torra “ya no tiene simbología ni gestos separatistas” asegurando que se trata de una “nueva victoria” para Ciudadanos.

En referencia a la reciente concesión del tercer grado a Oriol Pujol, ex número dos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) tras dos meses encarcelado por corrupción, Arrimadas considera que es un trato de “favoritismo” por parte de la Generalitat: “Desde luego para eso querían las competencias penitenciarias, para darles un trato mejor a los suyos mientras decían que los que robaban eran los extremeños y los andaluces”.

El partido de Rivera ha escogido la Plaza de la Vila de Vilafranca como primera parada de la llamada ‘Marcha por la libertad’, que recorrerá diferentes puntos del país.