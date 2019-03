El municipalismo como principio de todas las instituciones

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defendido este jueves el "empoderamiento" del municipalismo, aplicando el principio de subsidiariedad "hasta las últimas consecuencias", y ha manifestado que espera que en la próxima legislatura se pueda aprobar la ley de gobiernos locales en Les Corts.

Así se ha pronunciado Puig en su intervención en el Foro Ser titulado El reto del municipalismo, 40 años de historia de los ayuntamientos democráticos organizado por la Cadena Ser y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en el que han participado, entre otros, los tres presidentes provinciales (Toni Gaspar, Javier Moliner y César Sánchez) y los tres alcaldes de las capitales (Joan Ribó, Amparo Marco y Luis Barcala).

Puig ha sido el encargado de organizar el foro y ha resaltado que se ponga sobre la mesa el municipalismo en un momento como el actual en que el debate institucional "solo está centrado en la cuestión territorial autonómica". Así, ha resaltado que el Estado tiene tres pilares --la administración local, la autonómica y la central-- y "desde la lealtad de todos ellos se puede construir un país próspero y avanzado".

Ha recordado las primeras elecciones municipales democráticas de 1978, desde las que las ciudades y pueblos "han sufrido una enorme transformación" y ha recordado que "había tanta ilusión como inexperiencia, ya que nadie había sido alcalde democrático". Esa ilusión, ha dicho, sirvió para "superar los problemas que surgieron". "No se puede jamás perder la memoria, y la democrática es fundamental", ha indicado,

Puig ha recalcado que hoy, 40 años después, y "a pesar de los hándicaps y déficits, es una historia de éxito" y los ayuntamientos tienen como reto de futuro ser "protagonistas activos del desarrollo económico y social" de los pueblos y ciudades.

En la Comunitat Valenciana, ha explicado Puig, hay una "enorme diversidad y complejidad" dado que cuatro ciudades concentran el 31% de la población, 65 ciudades de más de 10.000 habitantes más del 73% y en casi la mitad de los municipios solo vive el 1,8%. Esto "exige una mirada plural, diversa, buscar fórmulas para la cohesión social y territorial" y medidas para combatir la despoblación.

Por su oparte, los presidentes de las Diputaciones de Valencia y Castellón, el socialista Toni Gaspar y el popular Javier Moliner, respectivamente, se han mostrado dispuestos a abrir el debate sobre las corporaciones provinciales y su posible cambio de modelo, aunque han considerado que el actual momento político no es el "más adecuado" y debería producirse una vez "baje la inflamación" actual.

Por su parte, César Sánchez (Alicante) ha reivindicado el papel que juegan estas instituciones en el modelo no solo económico y social, sino territorial, aunque ha puntualizado que "todas las administraciones son mejorables". Así lo han puesto de manifiesto en un foro organizado por la Cadena Ser sobre el papel de las diputaciones, el protagonismo de las capitales, y el reto de los pequeños municipios, que ha contado con la participación del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, además de los tres alcaldes de las tres capitales.

En concreto, Toni Gaspar ha reconocido que el origen de las diputaciones difiere del actual cometido que tienen y ha destacado su importancia para ayudar en la gestión municipal. De hecho, ha señalado que el debate sobre sus funciones "no está en la agenda de los ciudadanos" que no se plantean esta cuestión y ha lamentado las "sandeces" de personas que "no conocen su funcionamiento".

No obstante, ha remarcado que "no hay ninguna institución sagrada" y, por tanto, deben "adaptarse cosas" pero no cree que "este momento sea el adecuado". "Cuando uno tiene una herida inflamada es imposible operar. Yo creo que ahora hay demasiada inflamación para acometer una reforma", ha dicha para puntualizar, que sí que hay que hablar para "corregir el marco" que no se debe "demonizar".

En una segunda mesa redonda Joan Ribó, Luis Barcala, y Amparo Marco, alcaldes de Valencia, Alicante y Castelló respectivamente, han abordado muchos asuntos imprescindibles para las grandes ciudades,entre ellos, que es necesario que se aborde seriamente la financiación de los servicios que se prestan a los ciudadanos, como recordaba Amparo Marco. Ribó ha dado un paso más. Ha afirmado que la gestión de la ciudad no puede ser ajena al resto del mundo. Por ejemplo, "desde la ciudad se puede luchar contra el cambio climático, dar cobijo a los refugiados como ocurrió con el Aquarius, buscar una alimentación sostenible, etc". Sin embargo, Barcala opina que en los consistorios se debate en ocasiones, sobre asuntos que no interesan a los ciudadanos por "criterios ideológicos".

Además, alcaldes de distinto color político han hablado del reto de los pequeños municipios y de política municipal. La clausura de esta nueva edición de Foros SER ha corrido a cargo de Rubén Alfaro, presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Ha destacado el papel de la entidad como pilar de apoyo a todos los municipios de la Comunitat, en especial en las relacióncon la UniónEuropea que posibilita la financiación de muchos proyectos en red. Alfaro ha señalado que ”el municipio debe ser el centro de la política, también de la europea”. Por eso, ha pedido a los ayuntamientos “que se impliquen en la defensa de la Unión que se enfrenta a varias amenazas”.