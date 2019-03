Así intentan burlar la prohibición de la junta electoral algunas administraciones catalanas

Algunas administraciones catalanas, como sedes de la Generalitat y ayuntamientos, están buscando la forma de sortear la prohibición de la junta electoral de lucir lazos amarillos o estelades. Uno de los primeros a hacerlo ha sido el Ayuntamiento del Port de la Selva (Girona), que ha decidido sustituir la pancarta pidiendo la "libertad de los presos políticos" por otra en que se lee "libertad peces pacíficos" y donde se sustituye el lazo amarillo por lazos azules.

La decisión llega a raíz de una resolución de la junta electoral de la zona en que exigía la reitrada, en un plazo de 48 horras, de "lazos amarillos, pancartas relativas a procesos judiciales en curso de candidatos que se presenten a las elecciones y a la de bandera denominada estelada" tanto de ayuntamientos como de los consejos comarcales. La junta electoral emitió el lunes el requerimiento a raíz de una denuncia de Ciudadanos referente al Ayuntamiento de Figueres, pero el organismo lo extendió a todos los Consistorios del Alt Empordà.

En Salt (Girona) han optado por recortar la pancarta y dejar solo la palabra Libertad. Figueres (Girona), en cambio, ha decidido mantener la pancarta a favor de la autodeterminación, pero trasladándola al edificio contiguo propiedad de un particular, con el cual llegó a un acuerdo. El Ayuntamiento tenía una pancarta en favor de los presos, pero fue robada hace un mes y fue sustituída por otra con el eslogan escrito en inglés: "Self-determination is a right, not a crime" (La autodeterminación es un derecho, no un crimen).

El Ayuntamiento de El Catllar también ha optado por retirar la pancarta, pero ha decidido colocar macetas amarillas con flores amarillas en los balcones del edificio.

Otra de las sedes donde han buscado formas de protesta alternativas que no puedan ser prohibidas por la junta electoral es el Departamento de Agricultura. La puerta de entrada de la consejería ha aparecido llena de figuras de animales y frutas hechas con papel amarillos. También se puede leer la frase: "Les juzgan a ellos, nos juzgan a todos". Las figuras también se han enganchado en los cristales de toda la fachada. Y en el Departamento de Interior han dejado el mismo eslogan pero han colgado unos carteles con la imagen de dos manos esposadas en color amarillo y otro con hormigas del mismo color.

Otros ayuntamientos, como Platja d'Aro (Girona) han decidido acatar el requerimiento de la junta electoral y ha retirado la pancarta, sin que de momento la haya sustituido por un símbolo alternativo.