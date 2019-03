Alcaldes que llevan 40 años y quieren más

El jugador del clásico videojuego SimCity debe construir su propia ciudad seleccionando sobre un solar vacío dónde levantar escuelas, hospitales y carreteras. En la vida real, Luis Partida, de 72 años, ha hecho algo parecido en Villanueva de la Cañada a lo largo de cuatro décadas de mandato como alcalde.

Cuando ganó las primeras elecciones de la democracia en España, el 3 de abril de 1979, este pueblo ubicado 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Madrid no tenía “nada de nada”, recuerda en su despacho. A su alrededor tiene un municipio donde ha inaugurado casi todo, cortando cintas y poniendo primeras piedras aquí y allá.

En su primer año como regidor, en Villanueva solo había una pequeña escuela que acogía a niños y niñas en clases separadas hasta los 8 años y el médico les visitaba desde el pueblo vecino de Quijorna.

Foto aérea de Villanueva de la Cañada en 1979, año en que Luis Partida llegó a la alcaldía. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Hoy, además de los servicios básicos de educación y salud, el municipio tiene un poco de todo: acoge un parque acuático, un campo de golf, dos universidades privadas —la Universidad Alfonso X el Sabio y la Camilo José Cela — un centro de astronomía de la Agencia Espacial Europea.

Vista aérea actual de Villanueva de la Cañada GOOGLE

Al principio había algo más de 1.000 vecinos censados y hoy son 21.000 según el último padrón, de enero de 2018, y más de 40.000 si se les suma la población flotante de estudiantes de las dos universidades que viven en pisos compartidos y también chalés, que son el modelo de vivienda más común en el municipio. “Hemos hecho de una aldea, una ciudad, un referente”, celebra el alcalde.

Partida es parte de un selecto club de 31 alcaldes españoles que en dos semanas cumplirán 40 años de gobierno municipal en democracia, según la Federación Española de Municipios y Provincias. Lo extraordinario de Villanueva es que con diferencia es el mayor de esos municipios, muy por encima del segundo en tamaño, Brión (A Coruña), con 7.748 habitantes. La gran mayoría se encuentra en la España vacía y no supera los 1.000 habitantes.

En Madrid solo hay otro alcalde con 40 años de gobierno democrático a sus espaldas: Carlos Rivera, de 63 años, regidor de Torremocha del Jarama. Con 975 habitantes, ese tranquilo pueblo encajonado en la Sierra Norte de Madrid, 66 kilómetros al norte de la capital, es un caso extraordinario de crecimiento en la España rural. En abril de 1979, cuando Rivera ganó su primera elección, su pueblito tenía solo 141 habitantes.

Carlos Rivera, alcalde de Torremocha del Jarama, un pueblo de 975 habitantes en la Sierra Norte de Madrid. SANTI BURGOS

A los dos parece darles algo de vértigo abandonar el poder. En conversaciones por separado en sus despachos, donde tienen sus bastones de mando y recuerdos de toda una vida, admiten que habían pensado dejarlo tras el mandato que concluye este año, pero ambos han reconsiderado su decisión a última hora y se presentarán a los comicios del 26 de mayo.

Durante sus alcaldías han crecido las voces que ven mal la reelección sin límites. Los críticos presuponen que la longevidad en el poder corrompe, una cuestión discutida. “Tenemos ejemplos de mandatos cortísimos, que han acabado en los tribunales, y de mandatos larguísimos que no lo han hecho”, dice el profesor de Derecho de la Universidad de Valencia Carlos Flores Juberías.

"Mis hijos odian la política"

A Partida le duelen las sospechas. Añora la consideración que tenían los políticos en sus primeros años, cuando se encontraba con el comunista o el socialista y se ponían de acuerdo. Corren otros tiempos, de demagogia y confrontación sin tregua. Él advierte a los políticos más jóvenes: “Si no nos entendemos, vamos al fracaso total”.

Partida asegura que tanta gente le estaba pidiendo que siguiera cuatro años más que decidió hacerles caso. En 1979 se presentó empujado por unos amigos del pueblo que se habían afiliado a UCD, el partido del presidente Adolfo Suárez. Tenía muchas dudas pero aceptó porque le animaba el entusiasmo de esos años. “No sabíamos qué era la política o la democracia. Era algo nuevo para mí y mucha más gente”, añade. Hasta 1987 combinó la alcaldía con su trabajo de informático en el Banco Santander. Acumula diez victorias por mayoría absoluta (con UCD, Alianza Popular y el Partido Popular). En la última elección de 2015 obtuvo su peor resultado (un 47% de los votos).

Según él, una de las decisiones que han propiciado el crecimiento de su ciudad fue optar al principio de su primer mandato por rechazar la construcción de viviendas en altura y optar por un modelo de urbanización de baja densidad, que atrajo a residentes que “buscaban calidad de vida”. Por aquellos años el noroeste de Madrid crecía como una zona privilegiada, la más rica de la región.

Por el camino ha sufrido los sinsabores de la política, salpicado junto con su mujer, arquitecta municipal, por un caso de corrupción que acabó siendo archivado tras siete años. Fue su episodio más negro porque coincidió con un cáncer, ya superado, que él cree fue consecuencia de aquel trauma. Tan dura fue aquella etapa entre 2005 y 2012 que el único de sus cinco hijos que mostraba interés por la política, Paolo, perdió todo el apetito. “Mis hijos odian la política porque yo he sido atacado injustamente”, dice. El PSOE municipal, que lideró la acusación, no contestó a una solicitud de valoración sobre Partida.

El cartel electoral de Carlos Rivera en las elecciones de 2015 mostraba el crecimiento en el pequeño municipio de la Sierra Norte de Madrid. ALCALDÍA DE TORREMOCHA

Rivera, por su parte, asegura que el próximo será su último mandato porque “tiene que haber un relevo”. Siempre ha sido candidato independiente. Era repartidor del Corte Inglés cuando ganó su primera elección con 23 años. Hijo y nieto de vecinos de Torremocha, le apenaba cómo los jóvenes se iban del pueblo y dice que se presentó a alcalde para darles opciones. Hoy, Torremocha cuenta con un polideportivo, una escuela de música y un centro para empresarios artesanos.

Le han llamado cacique pero responde que ese término no es apropiado en democracia, cuando un regidor se presenta a examen cada cuatro años. Dice que mucha gente no sabe que alcaldes de municipios pequeños como el suyo no cobran. "Creen que todo el mundo se forra y que somos unos chorizos", se lamenta.

Él vive gracias a que combina la alcaldía con su trabajo como secretario en otros cinco ayuntamientos de la comarca. Cuando se retire se irá a su huerto, junto al río Jarama: “Seguiré colaborando desde fuera y cobrando lo mismo que ahora”.

El club de los que han ganado 10 elecciones Fuera de Madrid hay solo otros 29 alcaldes que han ganado las 10 elecciones desde 1979. Son casos muy excepcionales si tenemos en cuenta que en España hay 8.124 municipios. El que lleva más tiempo en el cargo, según numerosos reportes de prensa, es Ricardo Díez, en la localidad segoviana de Castillejo de Mesleón (130 habitantes), que llegó al cargo durante el período franquista. Tiene 89 años y ocupa el puesto desde 1964. Esta es la lista completa de los 31 alcaldes que han ganado 10 elecciones, según la Federación Española de Municipios y Provincias: César Sánchez (Alcañizo, Toledo). PSOE

PSOE Antonio Catalán (Alforque, Zaragoza). PSOE

PSOE José Ángel Recio (Almajano, Soria). PSOE

PSOE José Luis Seguí (Almudaina, Alicante) . PP

. PP Senén Pousa (Beade, Ourense). PP

PP Felipe Miralles (Benimantell, Alicante). PSOE

PSOE Juan Manuel Díaz (Berzosilla, Palencia). PP

PP José Luis García (Brión, A Coruña). PSOE

PSOE Claudino García (Cantiveros, Ávila). PP

PP Amador Álvarez (Carrascalejo, Cáceres). PP

PP Ricado Díez (Castillejo de Mesleón, Segovia). PP

PP Cecilio Lera (Castroverde de Campos, Zamora). PSOE

PSOE Faustino González (Cuenca de Campos, Valladolid). PP

PP Paulino Collado (El Recuenco, Guadalajara). PSOE

PSOE José Alberto Valencia (Enériz, Navarra). Otros

Otros Fco. Jaime Pascual (L´Alquería d´Asnar). PSOE

PSOE Esmeraldo Marzo (Mainar, Zaragoza). PAR

PAR Juan Manuel Sánchez Gordillo (Marinaleda, Sevilla). IU

IU José Luis Rico (Marzales, Valladolid). PSOE

PSOE Ignacio Gordón (Matillas, Guadalajara). IND

IND Evaristo Domínguez (Meruelo, Cantabria). PP

PP Gregorio Benedi (Plasencia de Jalón, Zaragoza). PP

PP José Antonio Pérez (Quintela de Leirado, Ourense). PP

PP Francisco Manuel Asón (Ribamontán al Mar). PRC

PRC Ángel Prada (Rosinos de la Requejada). PP

PP Manuel Gallego (Taboadela, Ourense). PP

PP Carlos Rivera (Torremocha del Jarama). Otros

Otros Pere Moradell (Torroella de Fluviá, Girona). PSC

PSC Mauricio Martínez (Valdarachas, Guadalajara). PP

PP Armendo Robredo (Valle de Mena, Burgos). PSOE

PSOE Luis Partida (Villanueva de la Cañada). PP

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram