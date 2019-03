El Liceo echa el resto para celebrar el 20 aniversario de su reapertura tras el incendio

Para captar más público hay que hacer un esfuerzo con los precios, diversificarlos y rebajarlos, especialmente si se quiere que las localidades estén ocupadas por personas por debajo de los 40 años. Valentí Oviedo, director general del Liceo, ha optado por ampliar la oferta de abonos de temporada, de 12, 9 ,6 y tres títulos con descuentos entre un 25% y un 20% para los abonos con más funciones. Ha introducido un abono popular con un descuento del 35% para los abonos de tres títulos y uno de los turnos de seis. También se ha recuperado, para la temporada 2019/20, el precio único de 30 euros para los menores de 35 años que compren las entradas a partir de dos semanas antes del estreno: “igual ya funcionó en algún momento pero no estuvo acompañado de una buena campaña informativa que es lo que vamos a hacer”. Los gestores del Liceo creen que esa es una buena manera para facilitar el acceso a los espectáculos de ópera a un público que no se acerca a ella por cuestión de precio. El teatro repetirá la experiencia del LiceoUnder35 –esta temporada lo hará con Tosca- con el estreno de la temporada Turandot y Carmen. Se trata de una función previa al estreno, un preestreno exclusivo para jóvenes menores de 35 años a un precio único de 15 euros. Con esas nuevas fórmulas, el Liceo calcula incrementar el capítulo de ingresos por taquilla a 17,9 millones de euros, lo que representaría un 10% más que el año pasado. “Lo que no tiene sentido es tener butacas vacías en las funciones, por lo que tenemos que buscar nuevas fórmulas”, resumía Salvador Alemany, presidente de la Fundación del Liceo que el lunes dio el visto bueno a las cuentas de la temporada que arrancará en octubre. Por mecenazgo, el Liceo calcula que llegará a 5,7 millones de euros. Frente a unos ingresos de 48 millones de euros, el capítulo de gastos se cierra en 46, una diferencia que se quiere destinar a amortizar la deuda financiera. Este año, a diferencia de los anteriores, el Liceo también destinará más dinero a producciones propias –las cinco de la temporada y dos del Petit Liceo-, entre 10 y 12 millones de euros, según las cifras avanzadas. Los fondos que aportan las administraciones siguen descendiendo paulatinamente a medida que crecen los que genera el propio teatro: “Ahora las subvenciones públicas representan el 46% y confiamos en que la buena sintonía que reina entre los patronos en la Fundación del Liceo no se altere pese a la inestabilidad política que estamos atravesando en los últimos años”, apuntaba Alemany.