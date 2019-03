Primeras impresiones

Nunca habían coincidido, pese a compartir generación y dedicarse a lo mismo. Al encontrarse por primera vez, Inés de León, Mikel Rueda y Dani de la Orden reconocen las ganas que tienen de ver sus respectivas películas. Se sienten unos privilegiados por poder hacer cine. “Levantar una película cuesta una barbaridad. Y las nuestras, de presupuesto medio, todavía más”. Los tres las presentarán en el inminente Festival de Málaga que, como es costumbre, se adelanta con una fiesta en el Círculo de Bellas Artes.

La directora madrileña estrenará ¿Qué te juegas?, en la que Javier Rey y Amaia Salamanca son hermanos y se enamoran de la misma chica, Leticia Dolera. “Es una comedia romántica que se ríe de las comedias románticas”, dice De León. Su deseo es que la gente se divierta viendo su primera película, que llegará a los cines el 29 de marzo. “Me hace muchísima ilusión verla con público, poder escuchar las risas, ver sus reacciones. Espero que la gente se lo pase tan bien viéndola como nosotros haciéndola”.

Tras la buena acogida de A escondidas, Mikel Rueda volverá a Málaga con El doble más quince. El título hace alusión a la diferencia de edad de sus protagonistas, Maribel Verdú y Germán Alcarazu, que se conocen en un chat. Una historia que comenzó con el corto Caminan. “Me quedé con ganas de más, de desarrollar la trama”, cuenta Rueda que aún está haciendo cambios. Ha perdido la cuenta de las veces que ha visto la película desde que acabó el rodaje.

Dani de la Orden también repite en el certamen. El año pasado presentó El mejor verano de mi vida, que recaudó casi 8 millones de euros, y regresará con Litus, una comedia dramática con Belén Cuesta y Quim Gutiérrez en su reparto. “Habla de amistades rotas que se reencuentran, aunque las grietas están visibles”. Mientras termina de rodar su nueva película en Madrid, Wedding Planner, aún digiere el éxito de Élite, la serie convertida en fenómeno mundial de la que es uno de sus directores.

Mikel y Dani recomiendan a Inés que desactive todas las alertas que envían links con críticas y cosas relacionadas con la película. “Tienes que disfrutar de tu primera vez porque es irrepetible”, le dice uno. “Que no te amarguen”, coincide el otro.

La primera fiesta del Festival de Málaga siempre se celebra en Madrid. Desde hace varias ediciones, el mismo escenario sirve para los primeros encuentros y reencuentros: el Salón de Baile del Círculo de Bellas Artes. “¿Cuándo vas a Málaga?” es la pregunta recurrente al saludarse. El certamen que reúne al cine español ya va por su 22 edición. Lanzadera de cineastas, allí estrenaron sus primeras películas Carla Simón (Estiu 1993), Carlos Marques Marcet (10.000 km), Paco León (Carmina o amén) o Rodrigo Sorogoyen (Stockholm).

El director de Madre no pudo acercarse a la fiesta, pero sí su protagonista. Recién llegada de Los Ángeles, Marta Nieto compartía su experiencia en los Oscar. “Llegamos a la alfombra roja en un carrito de golf”. Tenían el hotel en la misma manzana que el Dolby Theatre. “Estuvimos bebiendo champán antes de empezar la ceremonia, durante y después. Había champán para todos”. En cuanto se escapaban del patio de butacas, había figurantes perfectamente preparados y vestidos para ocupar sus asientos, como en cualquier otra gala televisada.

Ni 24 horas después de recibir el Fotogramas de Plata al mejor actor, Antonio de la Torre volvía a ponerse un traje para no faltar al cóctel malagueño. Este año se ha llevado todos los premios por su transformación en el vicesecretario autonómico corrupto de El reino. “Bueno, me ha pasado 12 años aplaudiendo”. El actor más nominado en la historia de los Goya recibía su segundo cabezón 12 años después de Azuloscurocasinegro.

Los actores Miki Esparbé y Nuria Gago. CARLOS PINA

Miki Esparbé y Nuria Gago también hacían doblete nocturno. Tras recordar los mejores momentos en la pista de baile, compartían en el ascensor sus citas malagueñas. Él presentará el corto What Is Love?, del que es protagonista y productor ejecutivo, y ella la película 7 razones para huir. Jaime Lorente y Jota Linares, director y protagonista de ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, también contaban los días para viajar a Málaga, a donde irán Pablo Rivero y Paloma Bloyd para estrenar el primer capítulo de la temporada 20 de Cuéntame, que comenzará con la boda de Toni y Deborah, a los que interpretan. “Nos casamos en Londres”, dicen.

Pablo Rivero y Paloma Bloyd, pareja en 'Cuéntame'. CARLOS PINA

Carlos Bayona hizo que comenzara el bailoteo con una sesión en la que sonaron El momento, de La Casa Azul; Like a Virgin, de Madonna; o La fuerza del destino, de Mecano, entre otros temas coreados. Todos los años cineastas, actores y actrices acaban bailando como si no hubiera un mañana, que no lo hay.

Los Fotogramas se quedan en Madrid En este año en el que los Goya se entregaron en Sevilla; los Forqué, en Zaragoza y los Feroz, en Bilbao, sólo los Fotogramas de Plata han sido fieles a Madrid. Los últimos premios de la temporada siempre son muy esperados en el sector porque tienen fama de ser una noche especialmente divertida. Y lo volvió a ser con Ana Morgade como presentadora y Carlos Areces como Dj. Irene Escolar y Ricardo Gómez se llevaban los premios a la mejor actriz y mejor actor de teatro por Mammón, que volverán a representar en Madrid tras agotar las entradas para todas las funciones en los Teatros del Canal. Inma Cuesta recibía, en nombre de Penélope Cruz, el de mejor actriz de cine por Todos lo saben y Antonio de la Torre se llevaba el suyo por El reino. Najwa Nimri alzaba pletórica el Fotogramas de Plata a la mejor actriz de televisión por su Zulema en Vis a vis mientras que Javier Rey agradecía su premio —otro más— por transformarse en Sito Miñanco en la serie Fariña. Todos fueron convenientemente jaleados. En el Florida Retiro, la fiesta se alargó hasta la madrugada. Y hubo quien siguió en locales, como El amante, donde los lunes son viernes.

