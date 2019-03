El Mago Pop se saca el teatro Victòria de la chistera

El Mago Pop, en el mundo Antonio Díaz (Badia del Vallès, 1986), ha demostrado que también tiene la capacidad de sorprender fuera de los escenarios al sacarse literalmente un teatro de la chistera y anunciar hoy que compra el Victòria, uno de los más emblemáticos e históricos de Barcelona, para convertirlo en su “casa”. El mago, que adquiere el teatro del Paral.lel a Tres X Tres (Tricicle, Dagolll Dagom y Anexa) por una cifra que ninguna de las partes ha querido desvelar, se convertirá oficialmente en propietario del local en junio y lo destinará a presentar sus espectáculos de magia de gran formato así como, ha afirmado, otras grandes producciones nacionales e internacionales. La línea, ha dicho, no será muy diferente de la actual, con musicales y "obras de calidad de cualquier género". También dará entrada a las actuaciones de música y no descarta organizar algún festival. No ha descartado invitar a otros magos que le gustan.

La nueva etapa del teatro, después de 33 años de estar en manos de Tres X Tres (véase la casualidad de la coincidencia de tiempo y empresa), arrancará con la temporada en septiembre próximo, cuando se estrenará la próxima creación del mago, titulada como si fuera un guiño a la compra, Nada es imposible. El artista ha avanzado que ese nuevo espectáculo suyo se presentará en Broadway en julio o agosto de 2020.

El Mago Pop y representantes de Tres X Tres (Rosa Cisquella por Dagoll Dagom, Paco Mir por Tricicle y Toni Albadalejo –vestido de mago para la ocasión- por Anexa) han ofrecido este mediodía una rueda de prensa para explicar la compraventa del Victòria. Cisquella y Mir han coincidido en señalar que se trata de un momento “triste” y “doloroso” para ellos el dejar la que ha sido su casa después de tantos años, pero que ven al Mago Pop como un continuador y hasta un heredero, con la misma ilusión (y valga la palabra) y energía que tenían ellos al empezar su etapa en el Victòria, hace más de treinta años. De las razones para vender han recordado que Tricicle ya ha anunciado que se retiran y que Dagoll Dagom sienten también el peso de los años. “Somos todos muy históricos ya”, ha bromeado Mir.

Cisquella ha calificado de “día histórico” el de hoy. “Se acaba una etapa “, ha dicho tras recordar que de hecho Dagoll Dagom ya representó su espectáculo Glups! en el teatro del Paral.lel hace 36 años. Fue luego en 1986 cuando Dagoll Dagom, Tricicle y Anexa (que representaba a ambas compañías) decidieron alquilar el Victòria y luego, en el 92, reformarlo y comprarlo, ante la dificultad de encontrar teatro para hacer temporada en la ciudad y con la idea de revivir el viejo Paralelo de antes de la guerra y el franquismo. “Hace dos años nos empezaron a llegar ofertas de compra”, ha señalado Cisquella, “pero ninguna nos hacía gracia, hasta que apareció el Mago Pop, con nuestra misma edad cuando compramos el teatro y las mismas ganas de comerse el mundo que teníamos nosotros”.

Cisquella, que ha ofrecido toda la colaboración y asesoramiento que precise a Antonio Diaz, ha considerado -y el Mago Pop después lo ha confirmado-, que la puerta del Victòria sigue abierta para ellos, a fin de que sus compañías puedan volver a actuar cuando quieran. La codirectora de Dagoll Dagom, que ha subrayado que aunque dejen el Victòria continúan en el Poliorama, ha recordado que Antonio Díaz es catalán y que se formó en el Institut del Teatre de Barcelona.

El mago ha dicho que tener un teatro era una de las ilusiones de su vida y más uno como el Victòria. Ha recalcado que quiere que siga siendo referente nacional e internacional y ha recordado que él es el mago de Discovery Channel, el mejor de Europa según Forbes y el que más vende en el país, habiendo superado la mágica barrera del millón de euros. Ha asegurado que adquiere el teatro él solo, sin partenaires ni ningún grupo económico detrás, pero con su equipo propio, de sesenta personas. Al respecto, ha señalado que intentará que continúen el máximo posible de los 20 trabajadores actuales del Victòria.

Ha dicho que es consciente de los riesgos y de que "las cosas pueden ir mal" aunque, ha puntualizado, si eso sucede, “no será porque no lo haya luchado”. El mago no piensa realizar grandes reformas pero sí algunas modificaciones estéticas para que la imagen del teatro gire en torno a los espectáculos como en Broadway. “Haremos una inversión importante para poner el teatro a nuestro gusto, aunque está fantástico”.

A la pregunta de si el Mago Pop va a poder llevar solo un teatro como el Victòria, Cisquella ha apuntado con admiración: “Basta con ver que en dos horas ha vendido más de 100.000 euros de entradas de su espectáculo”. Albadalejo, no obstante, ha saludado la “encomiable valentía” del mago que toma el Victòria en solitario “cuando nosotros, ocho socios y tres empresas ha habido momentos en que lo hemos pasado francamente mal”. Y ha concluido: “¡Olé tú!”.

El mago ha tenido unas palabras de agradecimiento al grupo Balañá, en cuyos teatros ha actuado en Barcelona y que “han apostado por mí desde que tengo 20 años”. “Tienen teatro maravillosos pero yo quería uno para mí”. Ha revelado que había buscado en Madrid y estudiado algunas otras posibilidades en Cataluña, “pero siempre me he imaginado más en Barcelona”.

Sobre si con la compra se le traspasarán las subvenciones que disfruta el Victòria, ha dicho no tener ni idea del asunto. Cisquella y Albadalejo han explicado que el teatro tiene ayudas “pequeñas” de la Generalitat y el Ayuntamiento y “evidentemente” el nuevo propietario puede seguir teniéndolas. En cuanto al Paral.lel y la posibilidad de establecer relaciones y sinergias con otros agentes artísticos de la zona, el Mago Pop ha dicho que le encantaría que la avenida “sea nuestro Broadway o nuestro West End”.