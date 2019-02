Juegos icarios colombianos, saltos norcoreanos y acrobacias mongolas triunfaron en Girona

Los juegos icarios y las piruetas de gran dificultad de los Martínez Brothers (Colombia-Japón), los saltos en la báscula del National Circus of Pyonyang de Corea del Norte y el arte del volteo acrobático sobre esferas de los mongolos Mystery of Gentleman, se han llevado los Elefantes de Oro de la VIII edición del Festival Internacional del Circo de Girona. En este segundo año que el certamen circense está ubicado en la Devesa de la capital gerundense, tras dejar Figueres, han asistido 32.613 espectadores a lo largo de seis días, uno más que en las pasadas ediciones.

Entre el 14 y el 19 de febrero, 76 artistas de doce países han presentado 24 atracciones inéditas en Europa. En esta edición del Festival, que ha contado con la participación de las principales compañías de circo de todo el mundo, se ha estrenado en paralelo en el Palacio de Ferias la Circus World Market, la única feria sectorial de circo que existe en el mundo donde las empresas del sector han podido tener su stand. Ha recibido unas 3.000 visitas.

El mayor evento circense de España y el segundo de Europa se ha clausurado la semana pasada con la entrega de galardones. Veinticuatro de las mejores atracciones han competido en dos programas paralelos, los espectáculos Azul y Rojo y las mejores de ellas, después de ser valoradas por el Jurado Internacional, compitieron en la Gala de Oro. Estas 16 atracciones, seleccionadas como finalistas, han competido en la gala: Troupe Krasnov, Sergio Paolo, Tuga, Denis Degtyarev, Opposition led by Troupe Saralaev, Mukhamadi Sharifzoda, Pepe Jardim, The Flyers Valencia, “Moment of Love” per Duo Hien Phuoc, Martínez Bros, Virtuoso led by Plotnikov Group, Oskar & Danylo, Fujian Acrobatic Troupe of China, Mistery of Gentlemen, LunaStorme, National Circus of Pyongyang.

Los artistas de las tres mejores atracciones de esta edición, Martínez Brothers, National Circus of Pyonyang y Mystery of Gentleman, han recogido los trofeos oficiales del Festival, los Elefantes de Oro. Los Martínez Brothers además, se han hecho también con el Premio del Público. Arashi y Alan, dos de los 16 hermanos de padre colombiano y madre japonesa, son ya la quinta generación de artistas polifacéticos y protagonizan pasajes de gran dificultad, como piruetas sobre un elevador.

Los Elefantes de Plata han recaído en el número de mano a mano de los ucranianos Oskar & Danylo, en los círculos aéreos de los estadounidenses LunaStorme, los lazos de la Fujian Acrobatic Troupe of China y las cintas aéreas de los vietnamitas Duo Hien Phuoc,con su “Moment of Love”. El Bronce ha sido todo para espectáculos rusos: Denis Degtyarev en mástil aéreo, Opposition led by Troupe Saralaev, en perchas aéreas y el funambulismo de la Troupe Krasnov.