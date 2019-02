Vermú, carnaval y mucha tontería

MÚSICA. The Tallest Man On Earth

Algo más de una década lleva sobre los escenarios Kristian Matsson —más conocido por su nombre artístico, The Tallest Man On Earth—, una década en la que nos ha dejado regalazos musicales como Shallow Grave y The Wild Hunt —donde se incluía su inolvidable Love is all— o como su último álbum de estudio hasta la fecha, Dark Bird Is Home, grabado en 2015. El artista sueco, sorprendía a su público el pasado 2018 lanzando por entregas —desde marzo hasta septiembre— las canciones de su nuevo trabajo, When The Bird Sees The Solid Ground y este lunes estará en Madrid presentándolas, acompañadas de algunos de sus grandes temas. Bonita forma de empezar la semana.

Cuándo: 25 de febrero a las 21.00. Dónde: Teatro Nuevo Apolo (Plaza de Tirso de Molina, 2). Precio: De 28 a 40 euros

EXPOSICIÓN. La seducción del libro. Cubiertas de vanguardia en España: 1915-1936

Obra perteneciente a la exposición 'La seducción del libro'.

Lo importante de un libro está en el interior, pero una gran portada puede convertirse en el mejor reclamo para seducir a los potenciales lectores. La Biblioteca Nacional acoge desde el martes 26 de febrero una muestra dedicada precisamente a las cubiertas de libros más vanguardistas que se hicieron en la España del primer tercio del siglo XX. Un momento especialmente interesante, pues los libros también reflejarán el surgimiento de las vanguardias artísticas europeas y los cambios sociales que estaban teniendo lugar en esos años. En esta exposición podremos contemplar el compromiso que artistas y editores tuvieron con la modernidad y cómo plasmaron ese compromiso en los libros.

Cuándo: Del 26 de febrero al 5 de mayo. Dónde: Biblioteca Nacional (Paseo de Recoletos, 20-22). Precio: Gratuito

TEATRO. Halma [En letra grande]

Halma Angélico era uno de los seudónimos utilizados por la escritora María Francisca Clar Margarit, la única mujer que estrenó una obra en el Teatro Español durante la Guerra Civil. Feminista, anarquista, militante de la CNT, madre separada y creadora incansable, la carrera de Halma se vio truncada por las brutales críticas que recibió a raíz del estreno de la obra Ak y la humanidad, donde denunciaba lo absurdo de la guerra. Por esta denuncia, fue acusada de desalentar a los soldados y su nombre acabó cayendo en el olvido más absoluto. Ahora, el Centro Dramático Nacional recupera su figura en una obra escrita y dirigida por Yolanda García Serrano.

Cuándo: Del 19 de febrero al 3 de marzo. Dónde: Teatro Valle-Inclán (Plazuela de Ana Diosdado, s/n). Precio: 12 euros

Protagonista de la obra teatral 'Halma [En letra grande]'.

CINE. Antonio López. Apuntes del natural

Ver pintar a Antonio López tiene algo de hipnótico. Tanto, que el cineasta Nicolás Muñoz —hijo de los pintores Lucio Muñoz y Amalia Avia, para quien López ha sido siempre uno más de la familia— ha decidido retratar al artista en su día a día, invitándonos a entrar en el estudio de este pintor y escultor manchego. Humilde, honesto, culto, cercano y convencido de que "la pintura es un oficio" como cualquier otro, Antonio López se nos muestra en este documental de forma natural y realista, como lo son sus propias obras.

Cuándo: 28 de febrero a las 20.00. Dónde: Cineteca (Plaza de Legazpi, 8). Precio: Gratuito

HUMOR. Mucha Tontería. Berto Romero

Berto Romero es uno de esos escasos humoristas que tienen la capacidad de hacer reír aunque lo que digan no sea intencionadamente gracioso, una especie de don para la comedia que alcanza su máximo esplendor en sus monólogos teatrales. Esta semana llega a Madrid con su show, dispuesto a hacernos reír con nuevas historias y también con nuevas canciones, que interpretará junto al guitarrista Iván Lagarto. Muchas risas (y mucha tontería) aseguradas.

Cuándo: Del 28 de febrero al 24 de marzo. Dónde: Teatro Capitol Gran Vía (c/ Gran Vía, 41). Precio: De 16 a 20 euros

El humorista Berto Romero.

EXPOSICIÓN. Escribir con luz. Fotografía de entreguerras en la Colección del IVAM

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) cumple 30 años este 2019 y una pequeña parte de ese aniversario se va a celebrar en Alcobendas. Será gracias a una exposición dedicada a la fotografía de entreguerras, en la que se podrán ver más de 250 obras —todas ellas procedentes de la colección fotográfica del museo valenciano, una de las más importantes de Europa—. El período de entreguerras fue uno de los más brillantes para la fotografía, no solo por la proyección pública que ésta alcanzó, sino también por el componente experimental y vanguardista de las instantáneas de esta época.

Cuándo: Del 20 de febrero al 4 de mayo. Dónde: Centro de Arte Alcobendas (c/ Mariano Sebastián Izuel, 9. Alcobendas). Precio: Gratuito

FIESTA. Desfile de Carnaval

Arranca el Carnaval en Madrid, una celebración que este año tendrá como protagonista al barrio de Prosperidad. El encargado de dar el pistoletazo de salida a toda una semana llena de bailes, chirigotas y disfraces, será el tradicional desfile, que tendrá lugar el sábado día 2. El pasacalles, lleno de música y color, partirá del Parque de Berlín y recorrerá, entre otras, las calles de Pradillo, Príncipe de Vergara, López de Hoyos y la plaza de Prosperidad —donde habrá una parada— y finalizará de nuevo en el parque, donde habrá un concierto de los Play'N'Kids, que interpretarán grandes éxitos del pop-rock desde los 70 hasta hoy.

Cuándo: 2 de marzo a las 11.00. Dónde: Parque de Berlín (Av. Ramón y Cajal, 2). Precio: Gratuito

GASTRONOMÍA. Feria Internacional del Vermut y el Aperitivo

Amantes del vermú y del aperitivo en general: este fin de semana tenéis una cita en la estación de Chamartín. Allí se estará celebrando Madrid Vadevermut, una feria internacional dedicada a esta bebida, donde además de poder probar más de 30 referencias vermuteras, se podrán degustar curiosidades como el vermú con mango o con miel y los caramelos de vermú. Para contentar a todos los paladares, también habrá cerveza artesana, sangría, vino e incluso hidromiel, y para picar, el trío de ases que debe acompañar a un buen vermú: conservas, encurtidos y embutidos.

Cuándo: 2 y 3 de marzo. Dónde: Espacio MEEU (Estación de Chamartín, s/n. Pabellón 1, 1ª planta). Precio: 4 euros

Madrid Vadevermut, la feria internacional dedicada a esta bebida, llega a Madrid el 2 y 3 de marzo.

