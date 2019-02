Vox no presentará candidaturas “por presentar” a las elecciones de mayo

Vox se presentará en las próximas elecciones de mayo solo en aquellos lugares donde esté instalado y la gente sepa que el partido es una opción. "No vamos a presentar candidaturas por presentar", ha dicho. Habrá seguro lista electoral a la Generalitat y también a ayuntamientos como el de Valencia pero el resto se verá más adelante, ha asegurado este miércoles el presidente provincial de Valencia, José María Llanos.

Llanos, en un desayuno informal con los medios de comunicación, ha confirmado que en el resto de municipios valencianos la situación "cambia cada día" en función de los equipos de trabajo que se están constituyendo y que están presentes en una treintena de municipios de la provincia de Valencia. "Nos encontramos en un momento de crecimiento rápido y hay que tener en cuenta a los arribistas", ha precisado.

No será hasta finales de febrero o principios de marzo cuando se conozca las candidaturas. El dirigente provincial ha confirmado que concurrirá como cabeza de lista a la Generalitat o la ciudad de Valencia aunque todavía no ha decidido a qué institución.

"No tengo datos concretos pero sí palpo lo que hay en la calle. Tenemos la referencia de Andalucía", ha dicho este profesor de Derecho en la Universidad de Valencia y abogado en ejercicio. La formación no maneja todavía sondeos demoscópicos sobre sus expectativas electorales.

"No me identifico con la ultraderecha, somos un partido 100% constitucional; otros no pueden decir lo mismo. Otros van contra la Constitución". Un ultra, ha añadido Llanos, es "el quiere dominar las conciencias, la educación, la sanidad, el que quiere dominar nuestros bolsillos...".

Llanos ha defendido el cierre de medios públicos como À Punt por "innecesario e ineficaz", externalizar la sanidad, crear una Consejería de Familia y fomentar políticas de natalidad o un cheque escolar para las familias y que ellas elijan entre una educación pública, concertada o privada.

"Hay una cultura propia tan grande que ningún imperialista de fuera nos va a conquistar", ha dicho este miércoles el presidente de Vox en la provincia de Valencia, José María Llanos, en respuesta al fenómeno pancatalanista en la sociedad valenciana.

El político se ha manifestado encantado de que de que Ciudadanos se pegue a nuestro programa porque Vox no somos unas siglas sino unas ideas y en cuanto a Pablo Casado, el dirigente provincia ha dicho que cuando se enfrentó en primarias contra Soraya Sáenz de Santamaría "parecía que se hubiera memorizado el discurso de Santiago Abascal [líder de Vox] pero nada más ganar se apresuró a decir en los medios de comunicación que era moderadito. Ellos son la copia y nosotros el original".

Llanos ha reconocido que desde hace un tiempo y sobre todo tras las elecciones andaluzas hay un auge popular en torno a Vox que ha atraido a arribistas hasta la formación. Pero acto seguido ha dicho que en Vox no hay problemas grandes, aunque alguno se ha dado y eso ha provocado mucho ruido. "Si me inquietaría que alguno viniese a defender sus intereses personales o a apropiarse de la marca", ha agregado.