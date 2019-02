Cita clandestina con las Pussy Riot en Madrid

¿Cómo es ser activista en un país como Rusia? ¿Qué es el punk guerrilla? ¿Qué se siente al pasar casi dos años en una cárcel rusa? El agitador colectivo Pussy Riot llega a Madrid con su espectáculo Riot Days (7 de febrero; 19.30; Sala Mon), una mezcla de música, videoarte y performance en el que se da respuesta a estas y otras cuestiones. Lo hacen de manera clandestina: una de sus integrantes y la creadora del show, Maria Alyokhina, tiene una orden de arresto que le impide salir de Rusia. “No sé lo que sucederá a mi regreso”, dice en una entrevista para EL PAÍS. La artista y activista rusa lleva girando con Riot Days por una decena de países desde hace más de un año.

Basado en el libro homónimo, escrito también por Alyokhina, el espectáculo muestra “lo que puede suceder si las autoridades de tu país te privan de tu libertad”. “Intentamos mostrar de alguna forma todo lo que sucede en torno a la lucha contra el sistema, nuestra trayectoria como colectivo, nuestras acciones, pero también de cómo nos enfrentamos a un juicio injusto y cómo vivimos nuestra experiencia en la cárcel”, cuenta.

Pussy Riot nació en 2011 como protesta a las políticas represivas del presidente Vladimir Putin, organizando actuaciones provocativas no autorizadas de punk guerrilla –un género musical reivindicativo– en lugares públicos inusuales, que luego se convertirían en videos musicales publicados en Internet. De naturaleza feminista y a favor de los derechos LGTB, el colectivo artístico adquirió notoriedad global cuando tres de sus miembros –Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina y Yekaterina Samutsevich– fueron arrestadas por una actuación dentro de la Catedral de Cristo Salvador de Moscú en 2012, acusadas de vandalismo motivado por odio religioso.

Cinco meses más tarde fueron condenadas a dos años de prisión. Samutsevich solo cumplió dos meses y gracias a una apelación fue puesta en libertad condicional. Pero Alyokhina y Tolokonnikova no tuvieron la misma suerte. “Las prisiones rusas son una copia de los gulags, las cárceles que se crearon durante la Unión Soviética, con unas condiciones terribles”, cuenta sobre su experiencia.

Tanto el juicio como la sentencia llamaron la atención internacional y la actuación del gobierno de Putin fue criticada por países occidentales y asociaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional que nombró a las dos mujeres “presas de conciencia”. Finalmente, el parlamento ruso aprobó una amnistía y Alyokhina y Tolokonnikova fueron puestas en libertad tras 21 de meses en prisión.

Las dos integrantes de Pussy Riot salieron reforzadas de esa experiencia y entre 2014 y 2016 volvieron a la carga produciendo videos provocadores como Putin Will Teach You To Love The Motherland, I Can’t Breathe, Chaika, Organs o Make America Great Again. “¿Cómo no derrumbarse ante una situación así?”, se pregunta Alyokhina. “En la cárcel viví momentos muy duros, pero me hicieron más fuerte”, añade.

“Yo no elegí luchar contra el sistema, simplemente me vi obligada a hacerlo porque me di cuenta de que no hay otra forma de vivir si no. Hay muchas cosas que están mal, que no funcionan y no vale con sentarse a mirar o criticar sin pasar a la acción”, dice la activista y artista rusa que protagoniza el espectáculo Riot Days junto a Kyril Masheka y el dúo musical AWOTT (Asian Women On The Telephone). “El peor problema al que se enfrenta el mundo hoy en día es la hipocresía. Mucha gente se proclama defensora de los derechos humanos, pero la realidad es otra. En Rusia, por ejemplo, la situación ha empeorado. Se sigue persiguiendo a los disidentes, pero no de manera aislada, son cientos de casos. El mundo no puede dedicarse a mirar pasivamente”.

El espectáculo Riot Days, tendrá como invitados especiales a New Day, la nueva banda de Amparo Llanos, líder del grupo de rock español Dover durante más de una década. “Con este show invitamos a rebelarse contra el sistema porque las cosas solo pueden cambiar a partir de la revolución. Queremos inspirar a la gente para que los que están en silencio, no tengan miedo de hablar. La comunidad es más fuerte que cualquier gobierno. Para superar el nacionalismo, el sexismo, el racismo, el miedo y la indiferencia debemos estar juntos”, concluye Alyokhina.

