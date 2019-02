La víctima de Sabadell reconoce al hombre que la llévó a la nave

La joven de 18 años víctima de una violación múltiple en Sabadell la madrugada del domingo ha reconocido al hombre que presuntamente la llevó hasta la nave industrial abandonada donde la agredió con al menos dos personas más. La joven identificó al sospechoso la noche del lunes, cuando se estaba llevando a cabo una reconstrucción de lo sucedido, según fuentes del caso. La mujer iba con la comitiva judicial camino de una de las dos naves donde se produjo el ataque cuando se cruzó con un hombre al que reconoció como la persona que la llevó hasta el lugar al salir de una discoteca, en contra de su voluntad. Los Mossos lo detuvieron, acusado de haber participado en la violación.

La mujer acudió a la policía la madrugada del domingo acompañada de una pareja que la encontró en la zona de polígonos industriales del barrio de Can Feu en Sabadell. Ya en comisaría, denunció que tres hombres la habían violado mientras tres más, que estaban en la misma nave industrial, no hicieron nada por impedirlo, aunque no presenciaron la agresión sexual.

Los Mossos trabajan bajo las órdenes del juzgado de instrucción 2 de Sabadell para aclarar qué ocurrió exactamente aquella noche. Hasta ahora, hay siete detenidos por la violación, de entre 21 y 53 años, todos de origen marroquí y dos de ellos con antecedentes por robo. La policía local detuvo el mismo domingo a seis personas, y el lunes, los Mossos al séptimo sospechoso en una nave de la carretera de Terrassa, muy cerca de la principal, en la calle de Germans Farguell, donde supuestamente se produjo el ataque.

Está previsto que hoy pasen todos a disposición judicial y el magistrado tome las medidas oportunas contra los acusados, en función de las pruebas que haya contra ellos. El Ayuntamiento anunció el lunes que se personará en la causa como acusación popular.